批李彥秀對台沒信心送女兒出國　陳柏惟：怕小孩變青鳥

▲針對李彥秀擔心工作影響女兒成長環境而把她送出國的說法，陳柏惟認為說穿了就是對台灣未來發展沒信心。（圖／翻攝自CNEWS匯流新聞網 YT頻道、本刊資料照）

圖文／鏡週刊

為了罷免國民黨港湖區立委李彥秀，綠營近日緊咬其美國房產爭議。李彥秀昨（10日）上節目談到老公和女兒因她受波及一度哽咽。不過前立委陳柏惟批評，李彥秀擔心工作影響女兒成長環境而把她送出國的說法，顯示出她對台灣沒有信心，就是怕小孩長大變成青鳥，反過頭來質疑媽媽的立場，所以才趕快把女兒送出國。

李彥秀昨上媒體人黃光芹節目《中午來開匯》詳談房產爭議，談到住在美國的家人被拍攝肉搜忍不住落淚，哽咽說她當然希望能兼顧好立委、母親、妻子的角色，雖捨不得女兒離開，仍希望她的成長環境不受自己工作影響，但一些有心人去美國拍她老公跟未成年女兒的住處及車子，看了心裡很難過，覺得對不起家人。

對此，陳柏惟昨晚在政論節目《台灣向前行》直言，李彥秀的說法其實顯示出她對自己、對台灣缺乏信心，他反問其他人的小孩怎麼辦？難不成都要送出國？

陳柏惟分析，李彥秀沒說出口的心裡話，是她對台灣沒信心，怕小孩在台灣長大會有價值觀偏差、怕小孩長大變成青鳥，擔心小孩接受到誠實的歷史文化教育後，會回來反她這個國民黨的老媽，才趕快送出國讓她當個ABC，享受美國人的身分跟台灣人的健保。說穿了就是對台灣未來發展沒信心，買個保險把小孩送去美國。



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