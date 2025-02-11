午睡醒來忘光家人　男友呵護讓她感動嫁…真版《失憶女友》拍成紀錄片

圖文／鏡週刊

一覺醒來，世界全變了！加拿大女子因腦傷失憶，午睡後竟認不得深愛的伴侶和可愛的女兒，面對這突如其來的人生巨變，當時還是男友的丈夫毅然決然選擇陪伴，以無比的愛心與毅力，帶領她重新認識彼此，這段動人的愛情故事被拍成紀錄片，宛如真實版《我的失憶女友》電影情節，即將在串流平台上架。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的皮萊（Nesh Pillay）在2022年經歷了一場晴天霹靂。午睡醒來，世界彷彿被按下了重啟鍵，她完全不認識身旁的伴侶和女兒。更令人震驚的是，她竟然把深愛的男友柯佩（Johannes Jakope）誤認成Uber司機，而親生女兒則成為陌生小孩，突如其來的失憶讓她恐慌不已，無法接受自己冒出來一個小孩，直呼：「我怎麼會有小孩？我又不會帶小孩！」

皮萊懷疑自己失憶的原因可能與頭部受傷有關，雖然她毫無受傷的印象，但醫院檢查結果卻顯示她確實有腦震盪的跡象。如今，她僅存20%的記憶力，連最近發生的事都記不起來，這種無力感讓她感到非常沮喪。

幸好當時還是男友的柯佩在旁無微不至的照顧，不僅陪她就醫，還替她洗澡，皮萊在最脆弱的時候感受到了愛與溫暖，重新燃起了對柯佩的愛意，最後欣然接受了他的求婚，更在2024年3月迎來了他們愛的結晶，一個可愛的兒子。

皮萊坦言，儘管他們的故事許多人拿來和《我的失憶女友》相比，但現實生活遠比電影複雜。紀錄片真實呈現生活中的混亂與不確定，這並非童話故事。她希望透過鏡頭可以讓大眾更了解這種疾病帶來的挑戰，很高興能有機會參與紀錄片的拍攝。







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