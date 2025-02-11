日本公廁為何總是乾淨？她曝神奇經歷：貴婦上完後煥然一新

▲女網友發現日本車站廁所每天都有一堆人使用，但總是保持十分乾淨。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

為什麼日本的廁所總是這麼乾淨？一位旅居日本的女網友表示，她觀察到日本車站的廁所無論使用頻率多高，總是能保持乾淨，相較台灣的髒亂形成強烈對比，讓她不禁好奇：「為什麼日本人上廁所都能盡量留給下個人乾淨的廁所呢？」

該名女網友在Dcard以「日本廁所之謎」為題發文，表示目前居住在日本，每次到日本的車站時，總是能見到長長的廁所隊伍，不過，當終於輪到她時，總是會驚訝於廁所的潔淨，不僅沒有半點尿漬，甚至還貼心準備了酒精，讓使用者能隨時消毒坐墊。

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相較日本的乾淨，原PO舉例，台灣的坐式馬桶常有衛生疑慮，不僅馬桶上殘留尿痕、大便沒沖，就連蹲式馬桶也是周圍積了一攤尿，一堆人常不沖水就離開。原PO認為來台旅遊的日本人如果見狀，不免會覺得「很髒」，於是上網發文詢問網友看法，不解日本廁所為何能保持如此乾淨。

貼文曝光後，網友認為日本人較會替下個使用者著想，「他們秉持『一人一人保持乾淨』的想法，幾乎大部分人都會替下一位使用者著想。我有次在銀座還哪的貴婦百貨，跟著一個超級精緻的愛馬仕貴婦進廁所，等她使用完，整個隔間又像剛打掃完一樣乾淨整潔」。

除了日本，也有網友在其他國家也享受到乾淨廁所，「正在紐西蘭旅遊，小小觀察了一下絕大部分的廁所都是乾淨的，甚至是路邊的公廁」、「我在英國，他們坐式馬桶也超乾淨，大概是大家都乖乖用坐的不會半蹲或踩上去吧」。

部分網友則指出關鍵在於「公德心」，「台灣人使用坐式馬桶，因為怕坐到別人的尿，屁股都不敢坐到馬桶上，結果尿液就灑出去，也不清潔，就惡性循環，坐式馬桶越來越髒」、「台灣很多沒公德心的，上完廁所沖水鍵按一下就走人，也不想想自己用這麼多衛生紙，真的不管大號小號其實都要按大顆的水量才夠，而且一定要看著東西全部沖掉才能走」。



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