好心幫人換日幣！「收到台幣轉帳」變警示帳戶　律師揭惡劣手法

▲原PO的台灣帳戶變成警示帳戶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有一名在日本工作的台灣人指出，他逛街時碰到一個20幾歲的台灣旅客，對方問他是否能換日幣現金，並將錢轉到他的台幣帳戶？沒想到他答應後，他的帳戶後來就變成警示帳戶了。對此，律師林智群也直言，這個其實就是典型的三方詐騙。

本站日前報導《台灣旅客喊沒錢「匯台幣換日幣」 在日台人慘被騙：變警示帳戶》，有一名在日本工作的台灣網友在Dcard上發文表示，之前有個目測20多歲的男生自稱日幣快用完，所以想和他換日幣現金，然後再將台幣轉到他的台灣帳戶。

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原PO當時給了那個男生2萬日幣，對方也真的轉帳給他，結果沒想到兩周前，他在台灣的家人就接到電話，說他的台幣帳戶變成警示帳戶，原來當時那個男生有問題。

對此，林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上表示，這個其實是典型的三方詐騙，A先騙B，要B給他2萬元日幣，然後說錢會匯到B的台幣帳戶，藉此取得2萬日幣和B的銀行帳號；接著A騙C，要C匯新台幣到B的帳戶中；由於C被騙錢，所以當然會告匯款帳戶的持有人B，至於A則是拿到2萬日幣就跑了。

林智群表示，如果要換匯，最好還是用現金換現金，不要把自己的銀行帳號提供給陌生人，即便對方沒有拿到密碼，依然可以「搞你」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「昨天也遇到要跟我們換日幣現金的年輕人，說法也是類似」、「受害人之一路過」、「一時好心，卻變成詐騙集團現成的人頭戶」、「陌生人連現金交換都要避免，告訴他銀行在哪裡就好」、「原來！難怪之前朋友出國找人換錢都被拒絕」。