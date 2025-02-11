　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭噴辣椒水「劫走200萬元」　受害男堅持不提告原因曝

▲▼警方在現場找到辣椒水及空白「代購數位資產契約」，犯案用租賃車在板殯停車場尋獲，警方在摩鐵逮捕莊男，起獲現金及毒品依托咪酯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲詐團黑吃黑行搶200萬元，過了一晚被警方查獲時只剩下50萬元。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區福民公園去年聖誕夜時，發生男子遭不明車輛逼近，車上的人朝男子噴灑辣椒水並搶走袋子，目擊搶案的民眾協助報案，受害男子竟不願提告，檢警循線追查原來是詐團黑吃黑，被害的江姓男子原本要把收來的200萬元交給上游，遭莊姓男子找人半路攔截，不到1天時間就把錢花到剩下50萬元，台北地檢署11日依詐欺、強盜等罪起訴江、莊等5人。

檢警調查，江姓男子依詐團指示，在2024年12月24日晚間，將從4、5名被害人受騙的現金款項約200萬元放在包包，帶到新店市福園街上的福民公園給蔡姓上游，江、蔡透過telegram群組聯繫碰面的訊息不知為何外流，被莊姓男子得知，莊男便找葉姓、洪姓男子開車前往埋伏。

▲▼警方在現場找到辣椒水及空白「代購數位資產契約」，犯案用租賃車在板殯停車場尋獲，警方在摩鐵逮捕莊男，起獲現金及毒品依托咪酯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車手遭辣椒水攻擊，詐騙贓款被搶走。（資料照／記者陳以昇翻攝）

葉、洪確認江男帶著包包現身後，下車噴灑辣椒水，並推倒江男，把裝有現金和手機的包包整個搶走，隨即跳上白色車輛逃離，由於當時晚上8點左右，在公園活動的民眾還很多，看到行搶現場都嚇到，警方獲報到場，安排江男就醫，但江男始終不願提告。

警方調閱監視器追查犯案白色車輛，25日上午在新北市泰山區一家汽車旅館找到莊姓行搶主嫌，扣得現金50多萬元，再根據手機通訊紀錄，還原這場詐團黑吃黑案，莊姓、葉姓、洪姓3人被依強盜等罪起訴，遇搶的江男與上游蔡男則被依詐欺罪起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《玩命關頭》男星離世！　享壽61歲
23萬股民嗨起來！　00939上演填息秀
預算遭大砍　高雄分屍案開挖化糞池暫緩
獨／媒體高層被當車手　北市警洗門風！創治安史首例
大S將樹葬！專家揭「選這3樹」種一起...靈魂永存
T-ara孝敏將成人妻！　男方身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

神棍脫光嫩妹衣物洗鴛鴦浴還強吻！誆治病、改運猥褻5女下場曝

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與「預算遭大砍」有關

遭噴辣椒水「劫走200萬元」　受害男堅持不提告原因曝

不用工作1個月可賺14萬　她真信了！結局要關4個月

獨／媒體高層被當詐團車手硬辦　北市烏龍警洗門風創治安史首例

前鎮河6天尋獲23屍塊！警架設攔截網防漂外海　集中人力搜索

女潛水教練被偷拍！噁男「又沒拍到臉」拒刪限動　她怒提告

毛畯珅性侵幼兒太可惡！6男駕車撞托嬰中心還錄影　搞錯對象慘了

彰化轎車自撞電桿！車體撞爛「包電桿」副駕遭夾困　3人受傷送醫

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

神棍脫光嫩妹衣物洗鴛鴦浴還強吻！誆治病、改運猥褻5女下場曝

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與「預算遭大砍」有關

遭噴辣椒水「劫走200萬元」　受害男堅持不提告原因曝

不用工作1個月可賺14萬　她真信了！結局要關4個月

獨／媒體高層被當詐團車手硬辦　北市烏龍警洗門風創治安史首例

前鎮河6天尋獲23屍塊！警架設攔截網防漂外海　集中人力搜索

女潛水教練被偷拍！噁男「又沒拍到臉」拒刪限動　她怒提告

毛畯珅性侵幼兒太可惡！6男駕車撞托嬰中心還錄影　搞錯對象慘了

彰化轎車自撞電桿！車體撞爛「包電桿」副駕遭夾困　3人受傷送醫

美國進口牛舌檢出寄生蟲「弓蟲」遭退！生蠔也遭驗出重金屬鎘超標

汪小菲來台開「麻六記」暫遭打槍　賈永婕補刀：棒棒

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

問GPT「如何月薪100萬？」　他見5方式笑了：OnlyFans真的賺

林家正和運動家隊簽約！她點名「1球員」坐等好消息：台灣孩子加油

NCC喊「人工審查每案半小時」　Cheap戳致命傷：早都自動化了

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

中科「金石堂」將熄燈　在地貼紙條：感謝18年陪伴

NCC暫緩收取750元審查費　王鴻薇：在野黨終結土匪行徑不退讓

Lisa新歌《Born Again》變性感戰神！金髮搭透視裙辣翻、羽毛裝超霸氣

【過年2選1小遊戲】符合題目就按進水盆　兒女被老爸「當籃球狂壓」XD

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

隱藏版「挺柯紅頂商人」曝光！　竟是台灣鋼鐵大王

快訊／新北套房凌晨竄火　25歲男陳屍廁所

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

快訊／上班快改道！　國道事故塞爆

酒駕女撞死單親媽肇逃：以為不嚴重

即／又撈到人鼻！關鍵證據「頭顱」疑已遭碎屍魔剁碎

合歡山「賓士衝破護欄」墜200m深谷　車體嚴重變形

狠殺25歲花蓮男動機曝　3煞花4小時2度棄屍

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

更多熱門

相關新聞

不用工作1個月可賺14萬　她信了下場GG

不用工作1個月可賺14萬　她信了下場GG

女子小花（化名）上網找工作，對方聲稱不用工作、不用到公司，1個月就可以賺到14萬元，她竟真的相信並依照指示交出提款卡，結果不僅薪水沒有拿到，還被法院依法判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，罰金部分得易服勞役10日。

AI深偽國防長聲音　義富商遭詐3000萬

AI深偽國防長聲音　義富商遭詐3000萬

保全賣帳戶賺3萬　下場要賠1615萬

保全賣帳戶賺3萬　下場要賠1615萬

男砸車還拿西瓜刀逛社區　苗栗警逮人

男砸車還拿西瓜刀逛社區　苗栗警逮人

菲律賓去年逮捕12名台灣籍逃犯

菲律賓去年逮捕12名台灣籍逃犯

關鍵字：

詐騙黑吃黑車手強盜辣椒水詐欺

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面