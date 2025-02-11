遭噴辣椒水「劫走200萬元」　受害男堅持不提告原因曝

▲詐團黑吃黑行搶200萬元，過了一晚被警方查獲時只剩下50萬元。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區福民公園去年聖誕夜時，發生男子遭不明車輛逼近，車上的人朝男子噴灑辣椒水並搶走袋子，目擊搶案的民眾協助報案，受害男子竟不願提告，檢警循線追查原來是詐團黑吃黑，被害的江姓男子原本要把收來的200萬元交給上游，遭莊姓男子找人半路攔截，不到1天時間就把錢花到剩下50萬元，台北地檢署11日依詐欺、強盜等罪起訴江、莊等5人。

檢警調查，江姓男子依詐團指示，在2024年12月24日晚間，將從4、5名被害人受騙的現金款項約200萬元放在包包，帶到新店市福園街上的福民公園給蔡姓上游，江、蔡透過telegram群組聯繫碰面的訊息不知為何外流，被莊姓男子得知，莊男便找葉姓、洪姓男子開車前往埋伏。

▲車手遭辣椒水攻擊，詐騙贓款被搶走。（資料照／記者陳以昇翻攝）

葉、洪確認江男帶著包包現身後，下車噴灑辣椒水，並推倒江男，把裝有現金和手機的包包整個搶走，隨即跳上白色車輛逃離，由於當時晚上8點左右，在公園活動的民眾還很多，看到行搶現場都嚇到，警方獲報到場，安排江男就醫，但江男始終不願提告。

警方調閱監視器追查犯案白色車輛，25日上午在新北市泰山區一家汽車旅館找到莊姓行搶主嫌，扣得現金50多萬元，再根據手機通訊紀錄，還原這場詐團黑吃黑案，莊姓、葉姓、洪姓3人被依強盜等罪起訴，遇搶的江男與上游蔡男則被依詐欺罪起訴。