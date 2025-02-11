　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拿偽鈔給壓歲錢非小事　律師洪紹倫：可處5年以上徒刑

▲洪紹倫律師提醒民眾防詐 。（圖／洪紹倫提供）

▲洪紹倫律師提供民眾防詐觀念。（圖／洪紹倫提供）

記者陳崑福／屏東報導

春節期間，親友間包紅包送祝福成為不可或缺的傳統。但最近卻傳出部分不肖人士利用偽鈔包壓歲錢，甚至假借「玩笑」之名發送假鈔，恐涉及刑責。律師洪紹倫特別提醒民眾，提高警覺，避免觸法或成為詐騙受害者。

洪紹倫律師指出，根據《刑法》第195規定，偽造、變造通用之貨幣、紙幣、銀行券者，處五年以上有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金。因此即便是「開玩笑」或「惡作劇」，仍可能構成偽造貨幣罪，不可不謹慎。

洪律師強調：「許多人可能認為發送偽鈔只是個節日惡作劇，但這樣的行為不僅觸法，還可能破壞親友間的信任。民眾應該提高警覺，避免因一時玩笑惹上官司。」

他表示，除了偽鈔壓歲錢，年後更是詐騙案件高峰期，尤其是以下幾種詐騙手法，民眾需特別小心：
1. 假投資詐騙：以「短時間高獲利」吸引受害者投資，實則利用多層次傳銷或金字塔騙局圈錢。
2. 假親友借款：詐騙集團透過社群媒體或通訊軟體盜取親友帳號，以「急用周轉」為由，要求匯款。
3. 紅包詐騙簡訊：收到假冒銀行、超商的簡訊，誆稱有「未領取的春節紅包」，誘導點擊釣魚連結，竊取個資或存款。

他建議：「收到任何來路不明的投資邀請、親友借款請求或紅包連結，都應該先核對真實性，勿輕易匯款或點擊不明連結。」並提供三大防詐關鍵：

1. 現金交易謹慎驗鈔：收到紙鈔時，應留意顏色、材質及防偽標誌，如水印、透光條、立體浮雕等。
2. 謹慎處理金流：遇到任何要求預付款、保證金或高額回報投資，都應提高警覺。
3. 查證再行動：可透過165反詐騙專線或向銀行查詢，確保交易安全。

「錢財來之不易，防範勝於補救！」洪紹倫提醒，春節後仍需保持警覺，避免因一時大意陷入法律或詐騙陷阱。而無論是年節期間的偽鈔風險，還是年後可能遇到的詐騙陷阱，民眾都應該具備基本法律常識與防詐意識。他呼籲大家：「尊重法律，謹慎理財，讓新年的好運持續一整年！」

若有任何法律問題或疑問，可洽詢專業律師，確保自身權益不受侵害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
夏如芝「流產過2次」　寶寶沒了心跳
幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算
月入破10萬！碎屍魔殺3女　前老闆震驚：他乖乖的、很老實
快訊／男童燒到40度　染流感1周死亡
「Sandy狂插話素人」影片挨轟！　正妹來賓揭她後台真實面
快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫
快訊／不挖化糞池！碎屍案「無關預算遭砍」
3女遇害　碎屍宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市精舍命案　王薀「首席女弟子」電眼正面照曝

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

泰籍移工變跨國毒梟！進口盆栽裡「沒有土」　竟是2億海洛因

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人超老實　晚上常去公園

快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫

屏東3山友登棚集山　1人滑落山坡左肩骨折！消防大批人車救援

拿偽鈔給壓歲錢非小事　律師洪紹倫：可處5年以上徒刑

快訊／不挖化糞池！高雄碎屍公寓「證據蒐集完備」無關預算遭砍

快訊／高雄死亡車禍！騎士疑自撞分隔島　送醫搶救不治

碎屍宅內部陳設曝！擺滿佛像、招財物　殺人魔疑在親友遺照前下殺手

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

北市精舍命案　王薀「首席女弟子」電眼正面照曝

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

泰籍移工變跨國毒梟！進口盆栽裡「沒有土」　竟是2億海洛因

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人超老實　晚上常去公園

快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫

屏東3山友登棚集山　1人滑落山坡左肩骨折！消防大批人車救援

拿偽鈔給壓歲錢非小事　律師洪紹倫：可處5年以上徒刑

快訊／不挖化糞池！高雄碎屍公寓「證據蒐集完備」無關預算遭砍

快訊／高雄死亡車禍！騎士疑自撞分隔島　送醫搶救不治

碎屍宅內部陳設曝！擺滿佛像、招財物　殺人魔疑在親友遺照前下殺手

獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

急診爆滿「病人躺地插管」　醫點名健保1新制：更多人等不到床

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4000多棵櫻花樹接力綻放

資源回收業難找人「擬開放移工」　 勞部：本勞1人即可申請

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

北市精舍命案　王薀「首席女弟子」電眼正面照曝

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

好市多「1神物」好吃又方便　內行爆推：當宵夜沒負擔

布袋分局召開社區治安會報　重點宣導治安、交通、防詐騙

女兒突脫口「生完幾年了肚子還那麼大」！陶嫚曼錯愕…下秒冷靜回28字

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

大學校園赫見「4男1女疊羅漢」騎車　警方沒轍

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

隱藏版「挺柯紅頂商人」曝光！　竟是台灣鋼鐵大王

快訊／新北套房凌晨竄火　25歲男陳屍廁所

花蓮棄屍內幕！竹聯幫小弟「刺殺大哥」

即／又撈到人鼻！關鍵證據「頭顱」疑已遭碎屍魔剁碎

更多熱門

相關新聞

國中生「期末考校排21」老媽爆焦慮　律師神回

國中生「期末考校排21」老媽爆焦慮　律師神回

台灣教育近年來積極朝向多元化發展，不過在許多人的觀念裡，仍以「考試成績」為重。律師林智群就透露，有位國中生模擬考校排成績第8，結果期末考變校排第21，讓母親相當焦慮，這讓他不禁搖頭，直言「準備考試只是過程，別讓考試消磨了更重要的親子關係。」

詐團黑吃黑　男遭搶200萬堅持不提告

詐團黑吃黑　男遭搶200萬堅持不提告

不用工作1個月可賺14萬　她信了下場GG

不用工作1個月可賺14萬　她信了下場GG

AI深偽國防長聲音　義富商遭詐3000萬

AI深偽國防長聲音　義富商遭詐3000萬

保全賣帳戶賺3萬　下場要賠1615萬

保全賣帳戶賺3萬　下場要賠1615萬

關鍵字：

詐騙春節偽鈔警示律師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面