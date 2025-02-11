拿偽鈔給壓歲錢非小事　律師洪紹倫：可處5年以上徒刑

▲洪紹倫律師提供民眾防詐觀念。（圖／洪紹倫提供）

記者陳崑福／屏東報導

春節期間，親友間包紅包送祝福成為不可或缺的傳統。但最近卻傳出部分不肖人士利用偽鈔包壓歲錢，甚至假借「玩笑」之名發送假鈔，恐涉及刑責。律師洪紹倫特別提醒民眾，提高警覺，避免觸法或成為詐騙受害者。

洪紹倫律師指出，根據《刑法》第195規定，偽造、變造通用之貨幣、紙幣、銀行券者，處五年以上有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金。因此即便是「開玩笑」或「惡作劇」，仍可能構成偽造貨幣罪，不可不謹慎。

洪律師強調：「許多人可能認為發送偽鈔只是個節日惡作劇，但這樣的行為不僅觸法，還可能破壞親友間的信任。民眾應該提高警覺，避免因一時玩笑惹上官司。」

他表示，除了偽鈔壓歲錢，年後更是詐騙案件高峰期，尤其是以下幾種詐騙手法，民眾需特別小心：

1. 假投資詐騙：以「短時間高獲利」吸引受害者投資，實則利用多層次傳銷或金字塔騙局圈錢。

2. 假親友借款：詐騙集團透過社群媒體或通訊軟體盜取親友帳號，以「急用周轉」為由，要求匯款。

3. 紅包詐騙簡訊：收到假冒銀行、超商的簡訊，誆稱有「未領取的春節紅包」，誘導點擊釣魚連結，竊取個資或存款。

他建議：「收到任何來路不明的投資邀請、親友借款請求或紅包連結，都應該先核對真實性，勿輕易匯款或點擊不明連結。」並提供三大防詐關鍵：

1. 現金交易謹慎驗鈔：收到紙鈔時，應留意顏色、材質及防偽標誌，如水印、透光條、立體浮雕等。

2. 謹慎處理金流：遇到任何要求預付款、保證金或高額回報投資，都應提高警覺。

3. 查證再行動：可透過165反詐騙專線或向銀行查詢，確保交易安全。

「錢財來之不易，防範勝於補救！」洪紹倫提醒，春節後仍需保持警覺，避免因一時大意陷入法律或詐騙陷阱。而無論是年節期間的偽鈔風險，還是年後可能遇到的詐騙陷阱，民眾都應該具備基本法律常識與防詐意識。他呼籲大家：「尊重法律，謹慎理財，讓新年的好運持續一整年！」

若有任何法律問題或疑問，可洽詢專業律師，確保自身權益不受侵害。