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台灣旅客喊沒錢「匯台幣換日幣」　在日台人慘被騙：變警示帳戶

▲▼ 日幣、日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO好心幫助卻被詐騙。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名在日本工作的台灣人指出，在大阪難波逛街，遇到一名目測約20幾歲的台灣旅客，對方詢問能不能跟他換日幣現金，用轉帳的方式匯錢給他，於是當場給了對方2萬日圓（約新台幣4316元），台幣帳戶也收到轉帳，本來以為事情結束，沒想到日前接到派出所電話，台幣帳戶變成「警示帳戶」，讓他超錯愕。

原PO在Dcard發文，「小心換日幣詐騙」，去年12月在難波逛街，一名目測約20幾歲的年輕男子上前搭話，詢問他是否是台灣人。確認身份後，對方表示自己來日本旅遊一周，但身上的日幣快用光了，想跟他換一些日幣，再匯台幣到他的台灣帳戶。原PO出於善意，給對方2萬日圓，對方也當場將台幣匯入他的台灣帳戶。

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然而，兩周前，原PO在台灣家人接到派出所的電話，「當初跟我換錢的那個男生，匯的錢有問題，導致我的台幣帳戶現在變成警示帳戶」，為了處理這件事，他還得特地請假回台灣，現在他對於路上搭話的陌生人充滿戒心，「我第一個想法就是，『你是不是又想到什麼新方法來坑我了？』」

他提醒，無論是在路上遇到的陌生台灣人，或是網路社團中認識的台灣人，都應該謹慎處理換匯事宜，「都請收台幣現金，不要用台幣帳戶匯款的，風險真的很高，我在日本這麼久了，會坑你的大多不是日本人，反而是台灣人」。

貼文曝光，掀起網友討論，「這個年代還是要先保護自己，不要太相信陌生人」、「只能接受現金換現金，陌生人匯款到帳戶真的要避免」、「不乾淨的金流是真的蠻多的，我除了熟悉的親友以外，都不太願意給其他陌生人自己的銀行帳號」、「現金也有詐騙喔，疫情前有詐騙是用假鈔換的」、「不夠錢的，我肯定建議他去台灣駐日辦公室借」。

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