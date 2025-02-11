AI深偽「國防部長」聲音！　義大利富商遭詐3000萬

▲詐騙集團利用AI技術模仿國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）的聲音。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

AI詐騙越來越猖獗，尤其模擬語音詐騙更是讓人防不勝防，義大利就有詐騙集團用AI生成的聲音模仿國防部長克羅塞托（Guido Crosetto），要求當地富商協助支付贖金，拯救在海外被綁的義大利公民，得手數百萬歐元。

根據《彭博社》報導，這樁詐騙鎖定商界富豪下手，包括義大利輪胎倍耐力（Pirelli）董事長普洛維拉（Marco Tronchetti Provera）、時尚設計師亞曼尼（Giorgio Armani）、Prada董事長貝特里（Patrizio Bertelli）。

還有托茲集團（Tod's）董事長暨創辦人戴拉瓦雷（Diego Della Valle）、國際米蘭（Inter Milan）前主席莫拉蒂（Massimo Moratti），以及義大利槍枝製造商彼特羅柏瑞塔公司（Pietro Beretta）與義大利知名藥廠美納里尼（Menarini）集團家族的成員。

有關單位表示，這樁詐欺運用許多誘人上鉤的方法，包括假稱是克羅塞托幕僚的詐嫌多次致電，以及顯然是運用人工智慧技術相當逼真模仿克羅塞托的語音，他們告訴被鎖定的下手對象，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的政府需要他們的襄助，以解救在中東被綁架的義大利記者。

雖然許多被下手的對象立刻警覺不對勁，但歹徒假意聲稱，義大利銀行（Bank of Italy）稍晚將會退款後，至少一人還是禁不住勸誘而轉帳100萬歐元（約台幣3385萬元）至海外銀行的帳戶。

假冒克羅塞托聲音的詐騙集團會在電話中說，「我不能拿國防部的錢支付（贖金），但義大利銀行將會把錢還給你。」調查幹員表示，富商接獲的來電疑似是來自國防部長幕僚的電話號碼，幹員們研判這些號碼被複製了。

AI深度偽造（deepfake）音頻詐騙越來越猖獗，法拉利（Ferrari NV）的一名高層在今年7月遭詐騙集團盯上，對方冒充執行長維尼亞（Benedetto Vigna），要求準備一筆大額資金用於一樁中國交易，所幸該名高層察覺可疑並未上當。