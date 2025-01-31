吳寶春麵包疑藏「壓克力碎片」！他一咬差點斷牙　業者聲明道歉了

▲吳寶春麥方店傳出食安危機。（圖／記者許宥孺攝）

記者閔文昱／綜合報導

知名世界冠軍麵包師傅吳寶春的「吳寶春麥方店」，以融合台灣本土食材與世界級麵包技藝，深獲不少消費者喜愛，不過近日卻遭民眾指控，買回家的麵包中發現疑似「壓克力碎片」的異物，害顧客牙齒差點咬斷。對此，業者今（31日）凌晨也發出聲明道歉，強調會更加謹慎地對待產品品質。

有網友近日在社群平台Threads分享照片，只見一款已經吃到一半的麵包中，出現了一塊長條形的透明碎片，讓他傻眼痛批「哈囉？我以為吃到異物應該不會發生在我身上。吳寶春麵包這麼貴的麵包，竟然被我遇上了，牙齒差點斷掉，而且刺刺的...好像是壓克力碎片，問問官方要怎麼處理好了。」

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貼文曝光後隨即引發關注，不少網友紛紛驚呼「超可怕⋯好險有發現，可以舉報食安問題」、「看起來像某個固定東西的腳，很輕易斷掉就代表做食材的人更要注意」、「台灣食安就是個笑話」、「打電話給店家，或直接留言食安問題」、「過年大紅包？」

對此，吳寶春麥方店今天凌晨PO出道歉聲明，表示近日因作業疏忽，導致疑似異物掉進夢幻草莓麵包，造成一名顧客受傷，「除了在第一時間向該名顧客表達了我們的擔憂與歉意外，還持續慰問該名顧客的健康。另外，我們也立即全面檢視生產器材模具和用料，淘汰更換塑膠器具，預防再次發生。」

吳寶春麥方店強調，從今天開始，會更謹慎地把關生產流程，制定更嚴格的SOP，預防所有異物的發生，「再次對顧客致以最高歉意，此事件引起我們深刻的反省，也提醒我們應該更加謹慎地對待產品品質。」