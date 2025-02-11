北韓官員「喝酒狂歡」慘了！40多人遭清算　丟鐵飯碗還要嚴懲

▲北韓又傳嚴刑峻罰的案例。圖為金正恩出席「金正恩國防綜合大學」創校60周年活動發表演說。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

北韓又傳出嚴刑峻罰的最新案例，40多名官員在聚會上飲酒作樂，被當局與官媒形容為「我黨史上聞所未聞的魯莽行為」，全部遭到清算，不僅丟了鐵飯碗，還要面臨後續調查與嚴懲。

《鏡報》引述北韓《勞動新聞》報導，溫泉郡、雩時郡40多名官員，被指控集體大肆飲酒狂歡，這個行為被指為「違背黨的紀律、道德與文化秩序的嚴重罪行，也是對於我黨建設紀律路線的公然否定」，呼籲黨內各級官員不應該像這樣在公共服務設施飲酒，過著散漫的生活。

《勞動新聞》將這場聚會歸咎於該黨當地首長，此人「親自組織了這些違規行為」。如今，溫泉郡地方黨部被解散，犯錯者預計面臨「嚴厲處罰」，雩時郡黨部也被解散，「主謀與相關人員」也將被依法調查。

現居倫敦的脫北者金柱一（Kim Joo-il）透露，祖國的飲酒文化非常普遍，除了釀酒廠以外，「一般人也會在家釀酒，以解決糧食短缺問題。例如，如果你有1公斤玉米，你不會只把它當成食物，而是會自己釀酒，並且用來交換食物……人們為了生存瘋狂釀酒。由於這種社會現象，酒精在北韓社會很容易取得。」