　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本大阪市議員住家大火！深夜「爆炸巨響」延燒整棟　女兒淪焦屍

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本大阪府大東市一棟4層樓的木造建築今（11）日凌晨傳出惡火，橘黃色的熊熊烈焰在短時間內蔓延至整棟住宅，該棟建築物為大東市市議員安田惠子的住處。火災發生後，她就讀小學6年級的女兒一度失聯，最後消防當局在內部發現一具遺體，懷疑死者的身分正是安田惠子的女兒。

根據《日本放送協會》、《共同社》，大阪府大東市大野地區一棟4層樓高的木造民宅，11日凌晨1時30分開始傳出火勢，熊熊烈焰吞噬整棟木造住宅，附近一名男性緊急撥打110向警方報案。警方透露，該棟建築為現年44歲的大東市市議員安田惠子的住處，她與3名子女同居。

日媒《時事通信社》引述警方說法，安田惠子與就讀高中2年級的長子（17歲）、就讀中學3年級的二兒子（15歲）、就讀小學6年級的長女（12歲）同居，安田惠子在火災發生後，旋即與二兒子從2樓跳躍下來，導致腰部與腿部受傷。

火災發生時，安田的長子剛好躲在地下1樓打電動。事後，安田的長子向警方透露，家裡的煤油暖爐在使用時疑似發生「蹦」的爆炸巨響，接著開始出現黑色濃煙與火勢。

日媒《每日新聞》則指出，安田12歲的長女一度失去聯繫，警消則在1樓發現一具性別、年齡不詳的遺體。警消研判該具遺體是安田失蹤的長女，目前正在進行詳細調查。由於該棟民宅為木造建築，因此火勢蔓延、燒得又急又快，直到6個多小時後，才終於成功撲滅火勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相
急診爆滿！　衛福部急調度
快訊／IG重大更新！未滿16歲全設不公開　百萬人受影響
碎屍魔經歷曝！曾「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬
台北知名虱目魚餐廳「整碗都是蟲」　店家道歉
快訊／藍罷免蘇巧慧「抄名冊被抓包」　前黨員沒連署卻收查詢單
快訊／iOS 18.3.1突襲發布　蘋果罕見建議「用戶都要安

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國對鋼鋁徵25%關稅　紐時：核心目標是中國

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

美擬推動歐洲「買美國武器」援烏　國安顧問：歐洲人要負責

色色網站MyVidster突關閉　大票網友崩潰

川普終止推廣紙吸管　稱塑膠吸管不會影響鯊魚

剛果160女囚遭強暴燒死！還有「124名兒童」也慘死　煉獄現場曝光

馬斯克帶心腹狂砍聯邦機構　華郵曝終極目標：機器取代人力

到日本旅遊「情色觀光」正流行　台灣人也愛！日警大舉掃蕩

23歲女優揪2男「陽台3P野戰」拍片墜8樓亡　警公布死前最後情況

Meta全球大裁員　3600名「表現最差」員工失業

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

美國對鋼鋁徵25%關稅　紐時：核心目標是中國

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

美擬推動歐洲「買美國武器」援烏　國安顧問：歐洲人要負責

色色網站MyVidster突關閉　大票網友崩潰

川普終止推廣紙吸管　稱塑膠吸管不會影響鯊魚

剛果160女囚遭強暴燒死！還有「124名兒童」也慘死　煉獄現場曝光

馬斯克帶心腹狂砍聯邦機構　華郵曝終極目標：機器取代人力

到日本旅遊「情色觀光」正流行　台灣人也愛！日警大舉掃蕩

23歲女優揪2男「陽台3P野戰」拍片墜8樓亡　警公布死前最後情況

Meta全球大裁員　3600名「表現最差」員工失業

美國對鋼鋁徵25%關稅　紐時：核心目標是中國

賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相信這些

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

彰化對撞車禍！轎車闖紅燈猛撞賓士畫面曝　3人受傷送醫

「Suzuki經典小跑車」傳復活回歸！TOYOTA、大發三方合作開發

快訊／雲林褒忠民宅2F全面燃燒！　1女受困「插管搶救中」

過年熬太多！肌膚暗沉蠟黃　SPA護膚縮時養出透亮肌

8天內415人猝死警訊！WHO最新警告「室內低於18度」恐增死亡風險

宋智孝創內衣品牌「露火辣上圍」罕見脫了　苦笑默認：一天只賣1、2單

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

後院出現毒蛇　捕蛇公司「一口氣抓102條」

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

川普簽署行政命令：對所有進口鋼鋁徵收25%關稅

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增

財產給太少！董事長遭孫砍73刀亡

28歲拳擊手冠軍賽倒地　腦出血身亡

川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

馬斯克開價3.2兆「低價收購OpenAI」　奧斯曼回酸：不了謝謝

更多熱門

相關新聞

北韓官員「喝酒狂歡」遭清算！

北韓官員「喝酒狂歡」遭清算！

北韓又傳出嚴刑峻罰的最新案例，40多名官員在聚會上飲酒作樂，被當局與官媒形容為「我黨史上聞所未聞的魯莽行為」，全部遭到清算，不僅丟了鐵飯碗，還要面臨後續調查與嚴懲。

日本道路天坑再現　凌晨「噴水10m高」！

日本道路天坑再現　凌晨「噴水10m高」！

北韓再度震怒！竟向美國開嗆：準備捍衛和平

北韓再度震怒！竟向美國開嗆：準備捍衛和平

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

日男剪刀塞兔嘴裡　警「再逮捕」

日男剪刀塞兔嘴裡　警「再逮捕」

關鍵字：

日韓要聞日本大阪市議員火災木造建築安田惠子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面