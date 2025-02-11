日本大阪市議員住家大火！深夜「爆炸巨響」延燒整棟　女兒淪焦屍

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本大阪府大東市一棟4層樓的木造建築今（11）日凌晨傳出惡火，橘黃色的熊熊烈焰在短時間內蔓延至整棟住宅，該棟建築物為大東市市議員安田惠子的住處。火災發生後，她就讀小學6年級的女兒一度失聯，最後消防當局在內部發現一具遺體，懷疑死者的身分正是安田惠子的女兒。

根據《日本放送協會》、《共同社》，大阪府大東市大野地區一棟4層樓高的木造民宅，11日凌晨1時30分開始傳出火勢，熊熊烈焰吞噬整棟木造住宅，附近一名男性緊急撥打110向警方報案。警方透露，該棟建築為現年44歲的大東市市議員安田惠子的住處，她與3名子女同居。

日媒《時事通信社》引述警方說法，安田惠子與就讀高中2年級的長子（17歲）、就讀中學3年級的二兒子（15歲）、就讀小學6年級的長女（12歲）同居，安田惠子在火災發生後，旋即與二兒子從2樓跳躍下來，導致腰部與腿部受傷。

火災發生時，安田的長子剛好躲在地下1樓打電動。事後，安田的長子向警方透露，家裡的煤油暖爐在使用時疑似發生「蹦」的爆炸巨響，接著開始出現黑色濃煙與火勢。

日媒《每日新聞》則指出，安田12歲的長女一度失去聯繫，警消則在1樓發現一具性別、年齡不詳的遺體。警消研判該具遺體是安田失蹤的長女，目前正在進行詳細調查。由於該棟民宅為木造建築，因此火勢蔓延、燒得又急又快，直到6個多小時後，才終於成功撲滅火勢。