Meta全球大裁員　3600名「表現最差」員工失業

▲臉書母公司Meta啟動新一輪裁員，目標淘汰表現不佳的員工。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，臉書母公司Meta於10日啟動新一輪裁員，目標淘汰表現不佳的員工，藉此尋找新人才來主導人工智慧（AI）競賽。依據先前消息，這波裁員潮將影響5%的員工，也就是大約3600人。

知情人士透露，部分Meta員工已收到電子郵件解雇通知，公司向美國員工提供的資遣費，包括16周工資，外加每一年年資可獲得2周工資。至於歐洲、亞洲、非洲等10多國的員工將會在本周陸續收到通知，德國、法國、義大利、荷蘭的員工則因當地法規不受裁員影響。

另據The Economic Times，這波裁員潮受影響部門尚不清楚，但Meta先前裁員對象鎖定的是招募、技術小組、中階管理人員。

KTVU指出，Meta近年來持續裁員，為了提高效率，公司2022年、2023年裁員約四分之一的員工，也就是2.1萬人。不過在此之際，Meta在加州仍開出大約1000個職缺。

在當前的AI競賽之中，Meta正尋求擊敗OpenAI與DeepSeek等競爭對手。今年1月底，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）告訴投資者，Meta預計最終會在AI基礎設施方面投入數千億美元。