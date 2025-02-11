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人工智慧峰會巴黎登場　法防長：AI帶來國防軍事革命

▲▼法國巴黎大皇宮（Grand Palais）人工智慧AI行動高峰會（Artificial Intelligence AI Action Summit）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國巴黎大皇宮（Grand Palais）人工智慧AI行動高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電

人工智慧行動高峰會今天在巴黎登場，全球領袖齊聚，AI軍事運用成焦點。AI與國防界線鬆動，軍方需要科技大廠合作，以在國防AI軍備競賽占先機。國防部長勒克努今天強調，AI帶來國防革命。

「人工智慧行動高峰會」今、明2天在巴黎登場，由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、印度總理莫迪（Narendra Modi）聯合主持。美國副總統范斯（JD Vance）、中國國務院副總理張國清、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等國際領袖出席。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、微軟總裁史密斯（Brad Smith）等科技要角也到場。

4日，Google更新自家AI道德準則，移除了不將該技術用於武器或監控的開發底線，終結AI在軍事用途上的模糊性，正式為科技公司中AI的軍事國防競賽拉開序幕。

歐洲聯手印度，不讓美國、中國角力宰制。除人工智慧（AI）治理架構、各項開發合作外，軍事國防自然也是峰會關注焦點之一。

峰會今天舉辦一系列「AI與國防議題」研討會，由法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）進行開幕演說，他指出，AI至少為軍事國防帶來3大革命。

首先是能快速分析與處理大量戰事資訊與情報；第二是強化自主智慧控制系統，如機器人與無人機，不僅讓這些系統蒐集、判讀前線情報，更能自主執行任務；第三則是協助決策、規劃戰略、目標識別、預判敵方動作、防禦網路攻擊等。

勒克努表示，希望今天議程能針對AI在國防上的倫理規範、軍民二元性、國家主權與國際合作界線等議題上進行討論。

各國軍事都日益依靠民間企業資訊的整合，過去AI主要以情蒐為目的，如今升級至直接操作層面。與台灣關係密切且遭中國制裁的美國國防新創公司Anduril、美國軟體與服務公司Palantir、ChatGPT開發商OpenAI等已於去年年底宣布密切合作，與傳統武器製造商競爭五角大廈標案。

歐洲傳統武器與AI軍事間的影響力對抗戰剛開始。法國擁有許多國防工業集團，其轉型與合作迫在眉睫，才能保持在國際軍備賽道上。勒克努1月19日也宣布，國防部將與法國人工智慧新創公司Mistral AI建立夥伴關係。

法國國際關係研究所（IFRI）學者諾賽堤（Julien Nocetti）今天向世界報（Le Monde）分析，「在人工智慧於軍事領域的應用上，我們正朝向鬆綁的態度前進。此前，還有一系列政治和官僚保障措施確保在實踐中有所限制，但這些措施現正瓦解」。

2024年3月，法國國防部成立部會級國防人工智慧機構（AMIAD），今年夏天前員工將擴編至300人。AMIAD負責人洪德皮耶（Bertrand Rondepierre）強調，需要整合民間與國家共同發展軍事AI，如開發大型語言模型、軍事規劃、反無人機作戰等。

在AI趨勢下，科技公司與國防部關係日益緊密，曾任職Google AI研究實驗室的洪德皮耶指出，「不再區分科技與國防」。Mistral AI、法德合資AI新創Helsing等公司將扮演重要角色，並正努力融入歐洲與法國國防生態體系。

世界報分析，AI的軍事領域應用如今已不只是大規模數據處理以改善武器瞄準，而是逐漸在維修、網路安全、模擬等面向上占據領導地位，甚至將改變航空母艦上飛機起降的計算與平衡系統。

2022年法國國家戰略報告中，AI一詞僅出現過1次，才不到3年，世界局勢大變。總統馬克宏宣布將在近月內，提出最新戰略報告，預計AI應用將會是戰略核心。

 
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