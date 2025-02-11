　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

複製DeepSeek「白菜價」大模型　「50美元＋16張英偉達GPU」完成　

▲AI晶片示意圖。（圖／路透）

▲「s1-32B」的AI推理模型研究成果，再次引起業內人士關注。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

李飛飛等史丹佛大學和華盛頓大學的研究員近日傳出，不到50美元的費用和使用16張英偉達H100GPU，耗時26分鐘就完成訓練，成功「打造」出了一個名為「s1-32B」的AI推理模型。由於「s1-32B」有著低成本、高效能的特點，成為繼DeepSeek之後又一「白菜價」的成果，引起AI業內及業外人士熱議。

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

《每日經濟新聞》報導，根據李飛飛等人的研究論文《s1：Simple test- time scaling》顯示，該模型在數學和編碼能力測試中的表現，與OpenAI的o1和DeepSeek的R1等尖端推理模型不相上下，在競賽數學問題上的表現更是比o1-preview高出27%。

對於外界關注的「成本問題」，復旦大學計算機學院副教授、博士生鄭驍慶認為，「像DeepSeek或類似的公司，在尋找有效的整合解決方案時，需要進行大量的前期研究與消融實驗，這意味著前期是需要大量燒錢的。」

鄭驍慶表示，模型s1-32B的打造並非是從零開始，而是基於現成的、預訓練的模型（阿里通義千問Qwen2.5-32B-Instruct）進行監督微調，「微調一個模型和從零開始訓練一個模型的成本是無法相提並論的。」

此外，50美元是否包含其他數據、設備、消融實驗等費用，也要打上一個問號。鄭驍慶提到，正如DeepSeek-V3不到600萬美元的訓練成本，實際上也只包了訓練時的GPU算力費用。

該研究結果顯示，s1-32B是樣本效率最高的開放數據推理模型，表現明顯優於其基座模型（Qwen2.5-32B-Instruct）以及OpenAI的推理模型o1- preview，然而，s1-32B實際上只能在特定的測試集上超過o1-preview，且並沒有超過「滿血版」o1和DeepSeek-R1。

李飛飛團隊論文核心其實不在於模型價格上，而是研究如何以最簡單的方式實現「測試時拓展」（test- time scaling）。也就是說，研究團隊可控制模型「思考」多長時間或進行多少步操作。

如果模型過早結束推理，系統會鼓勵模型延長思考時間，確保其充分考慮問題。這代表著模型在推理時會進行多次推理迭代，並逐步優化推理結果，最終生成高質量的答案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
23萬股民嗨起來！　00939上演填息秀
預算遭大砍　高雄分屍案開挖化糞池暫緩
獨／媒體高層被當車手　北市警洗門風！創治安史首例
大S將樹葬！專家揭「選這3樹」種一起...靈魂永存
T-ara孝敏將成人妻！　男方身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

香港恢復寄往美國包裹　不確定性仍存在

特斯拉上海儲能超級工廠投產　開工至今僅9個月

複製DeepSeek「白菜價」大模型　「50美元＋16張英偉達GPU」完成　

陸2024登記結婚數減少157.4萬對　離婚增加2.8萬對

兩岸200人在南昌迎春聯誼　大合唱期許「明天會更好」

對美國科技公司下手？　陸外交部：我不了解情況

「兩馬」慶元宵邁入第23年　10道鄉宴美食與吉祥物「龍馬」亮相

差36小時！DeepSeek在美被偷襲　搶註商標「神秘人」曝光好尷尬

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱　「閃電五連鞭」未用出：要講武德

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

香港恢復寄往美國包裹　不確定性仍存在

特斯拉上海儲能超級工廠投產　開工至今僅9個月

複製DeepSeek「白菜價」大模型　「50美元＋16張英偉達GPU」完成　

陸2024登記結婚數減少157.4萬對　離婚增加2.8萬對

兩岸200人在南昌迎春聯誼　大合唱期許「明天會更好」

對美國科技公司下手？　陸外交部：我不了解情況

「兩馬」慶元宵邁入第23年　10道鄉宴美食與吉祥物「龍馬」亮相

差36小時！DeepSeek在美被偷襲　搶註商標「神秘人」曝光好尷尬

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱　「閃電五連鞭」未用出：要講武德

美國進口牛舌檢出寄生蟲「弓蟲」遭退！生蠔也遭驗出重金屬鎘超標

汪小菲來台開「麻六記」暫遭打槍　賈永婕補刀：棒棒

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

問GPT「如何月薪100萬？」　他見5方式笑了：OnlyFans真的賺

林家正和運動家隊簽約！她點名「1球員」坐等好消息：台灣孩子加油

NCC喊「人工審查每案半小時」　Cheap戳致命傷：早都自動化了

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

中科「金石堂」將熄燈　在地貼紙條：感謝18年陪伴

NCC暫緩收取750元審查費　王鴻薇：在野黨終結土匪行徑不退讓

Lisa新歌《Born Again》變性感戰神！金髮搭透視裙辣翻、羽毛裝超霸氣

【過年2選1小遊戲】符合題目就按進水盆　兒女被老爸「當籃球狂壓」XD

大陸熱門新聞

差36小時！「他」搶先註冊DeepSeek在美商標

江西「最強釘子戶」公路繞道圍住它 72歲屋主不滿補償仍住屋內

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱 「閃電五連鞭」未用出：要講武德

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格 代跑風波浮上檯面

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

抵制喊假的？　張蘭麻六記餐廳「人氣不減」用餐得排隊

複製DeepSeek「白菜價」大模型 「50美元＋16張英偉達GPU」完成　

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠

對美國科技公司下手？　陸外交部：我不了解情況

陸2024登記結婚數減少157.4萬對 離婚增加2.8萬對

橡皮擦內嵌螢幕　安徽破作弊案

「兩馬」慶元宵邁入第23年　

更多熱門

相關新聞

AI深偽國防長聲音　義富商遭詐3000萬

AI深偽國防長聲音　義富商遭詐3000萬

AI詐騙越來越猖獗，尤其模擬語音詐騙更是讓人防不勝防，義大利就有詐騙集團用AI生成的聲音模仿國防部長克羅塞托（Guido Crosetto），要求當地富商協助支付贖金，拯救在海外被綁的義大利公民，得手數百萬歐元。

法防長：AI帶來國防軍事革命

法防長：AI帶來國防軍事革命

台灣主權AI訓練語料庫　數發部：今年完成建置

台灣主權AI訓練語料庫　數發部：今年完成建置

法國AI助理Le Chat「1秒回千字」

法國AI助理Le Chat「1秒回千字」

差36小時！「他」搶先註冊DeepSeek在美商標

差36小時！「他」搶先註冊DeepSeek在美商標

關鍵字：

AI模型s1-32B低成本高效能研究DeepSeek白菜價AI

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面