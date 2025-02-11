工作沒變心卻累了！人生卡關停住掌握3大關鍵　發掘隱藏潛能

▲《隱性潛能》助你挖掘內在潛能、實現蛻變！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

AI技術日新月異，許多行業正被快速重塑，未來似乎比以往更加難以預測。你是否曾在夜深人靜時，望著天花板發呆，思考著自己究竟要往哪裡去？在這個變動劇烈的時代，如何確保自己不被浪潮吞沒，甚至找到突破人生的關鍵，其實，每個人都擁有比自己想像中更強大的潛能，問題在於如何開發它，《隱性潛能》一書指出，成功不僅僅靠天賦，而是取決於學習能力與品格技能，像是毅力、適應力與主動性，這些隱藏的能力才是決定一個人能走多遠的關鍵，想在AI時代脫穎而出，不妨從這3個方法開始，重新激發自己的無限可能！

1. 挖掘隱藏潛能，從「學會學習」開始

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很多人以為成功是靠天生的聰明才智，但其實，比起智商，更重要的是學習的能力。《隱性潛能》指出，最厲害的人不是一直努力，而是懂得如何有效學習。他們知道如何「刻意玩樂」，在挑戰的過程中找到樂趣，讓學習變成一件持續進步的事情。例如，你是否願意花時間探索新的技能？是否能夠適應新的環境、擁抱變化？在AI時代，這些能力遠比單純的知識更重要，從現在開始，試著挑戰自己學習新的事物，不管是AI工具的應用、財務管理，或是任何你曾經認為「不擅長」的領域，這些努力將成為未來競爭力的基石。

2. 離開無效社交，與更有價值的人同行

「你身邊的五個人，決定了你的未來。」這句話一點也不誇張，無效社交不僅浪費時間，還可能讓你陷入負面的思維循環，如果周圍的人總是抱怨生活、害怕改變、拒絕成長，那麼你可能也會被影響，陷入停滯不前的狀態，想要突破現狀，最好的方式就是有意識地選擇圈子，與那些積極學習、願意挑戰自己的人為伍，會發現自己的視野逐漸開闊，未來的道路也變得更加清晰。

3. 拋下過去，爽朗前行

許多人對於過去的失敗與傷害耿耿於懷，甚至因此對未來失去信心，但如果一直背負著沉重的包袱，如何向前邁進？成功人士最大的共通點，就是懂得「放下」——放下對過去的執念，專注於當下的成長與未來的可能性，每一天都是全新的，未來不該被過去的障礙和包袱綁住，才有機會迎來全新的自己，不用等待完美時機，現在就開始行動，進入成長的快車道。