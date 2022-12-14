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社會 社會焦點 保障人權

10年偷5千本書...蝦皮便宜賣　「金石堂墊腳石遭殃」怪賊下場慘

▲▼天母金石堂,書店,閱讀,書籍,文學,知識,學習。（圖／記者周宸亘攝）

▲彰化蕭姓慣竊半年來在各大書局竊取約2900本書。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一蕭姓慣犯專偷書籍，半年內從北偷到南，在金石堂、墊腳石等書局竊得約2900本暢銷書，市價共達118萬餘元，再到蝦皮開設賣場「69書庫」做無本生意，每本以市價69折販售獲利。蕭男又以相同手法到全聯竊取啤酒、零食，一天偷2次被店家發覺，立即報警處理。蕭男到案後坦承犯行，彰化地院審理，依他犯20件竊盜罪，判處4年徒刑，可易科罰金146萬。

判決指出，40歲的蕭男因犯竊案，於2018年剛服刑完畢，又從2020年10月到2021年4月為止，前往金石堂、墊腳石等書局，把書夾藏在外套和背包內出店，竊取《原子習慣》、《黑天鵝效應》等暢銷書約2900本，並於蝦皮和Yahoo奇摩拍賣上開設「69書庫」，以市價69折販售。警方於去年5月獲報，到蕭男家搜查，查扣蘋果電腦及725本書等證物。事實上，蕭男前科累累大部分都是竊盜罪，從2012年開始偷竊書籍，包括這次所偷的2900本，10年來共偷書超過5千本。

蕭男偷書被逮後仍不知悔改，同年10月又騎機車到全聯偷取架上3瓶啤酒、檸檬和柿子，藏於褲子的口袋後離去，晚間餓了又返回全聯，用相同手法竊取開心果和爆米花。全聯店員發覺商品遭竊，報警調閱監視器逮捕蕭男。

蕭男到案坦承全部犯行，經查他犯罪足跡遍及桃園、新竹、高雄等6縣市，共竊取約2900本書，市價總共約118萬餘元，彰化地院審理後，依犯20件竊盜罪，判處4年徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。

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