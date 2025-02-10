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陳世凱期許台灣觀光「四平八穩」　米其林評比今年增2城市

▲▼行政院秘書長龔明鑫、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉等人出席觀光節慶祝大會。（圖／記者李姿慧攝）

▲行政院秘書長龔明鑫(中)、交通部長陳世凱(左2)、觀光署長周永暉(左1)出席觀光節慶祝大會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部觀光署今(10日)舉行「2025觀光節慶祝大會頒獎典禮」，表彰157位國內外觀光產業團體及從業人員，交通部長陳世凱表示，去年是觀光相對辛苦的一年，經過打好基礎後，今年將邁「四平八穩」，逐步往上。為行銷台灣觀光，觀光署表示，今年米其林評比將增2城市。

有觀光界奧斯卡之稱的「2025觀光節慶祝大會頒獎典禮」今表揚157位觀光從業人員和團體，行政院秘書長龔明鑫表示，行政院113年通過「國家希望工程」國政願景之觀光方案，將觀光定位國家重大政策，也於農曆年前召開「行政院觀光產業振興諮詢會議」，持續強化中央各部會、地方政府及民間業者等公私單位溝通與合作，期盼透過產官學共同攜手，將我國觀光競爭力更上層樓，期許「人人都是觀光人，季季都是觀光季」，帶領台灣觀光走向世界。

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交通部長陳世凱致詞時表示，觀光節慶祝大會邁入第48年，將是台灣觀光走「四平八穩」的一年，2024年是相對辛苦的一年，去年遇到地震、颱風，但台灣觀光經過去年打底後，今年將可以邁向四平八穩，去年行政院挹注很多預算推動花東觀光振興，今年繼續努力朝向永續觀光、數位轉型雙軸發展，今年不但要四平八穩，還要發光發熱。

觀光署長周永暉則表示，2025年觀光將邁入四平八穩，在穩定中求發展，尤其去年表現特別好的北美市場、東南亞市場和菲律賓市場等，都可以大幅躍進，希望平穩回到疫情前，要有信心，政府民間一起行銷，台灣有很多有趣的景點和美食，今年米其林評比也會增加兩個城市，也是助援之一，所謂四平八穩就是一步一腳印，大陸市場很重要，其他市場衡平發展也很重要。

今觀光節慶祝大會「台灣觀光特別貢獻獎」，頒發給巨大集團創辦人劉金標，秉持「台灣唯一」、「世界唯一」的理念，創立捷安特自有品牌，發展成全球自行車界的領頭企業，劉金標除全力支持台灣在地自行車活動與發展，也與政府攜手打造公共自行車系統「YouBike微笑單車」，建立便利的觀光公共交通網路，帶動自行車旅行風潮，提升台灣綠能環保的國際形象，為台灣觀光帶來實質助益。

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