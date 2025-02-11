把握好天氣！　鋒面要來了「大範圍明顯降雨」

▲吳德榮說，最新歐洲模式周三8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖左）顯示，降雨範圍由南向北逐漸擴展；最新歐洲模式周四8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖右）顯示，鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）



記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！氣象專家吳德榮表示，周三元宵節降雨範圍由南向北，逐漸擴及全台；周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨因輻射冷卻作用，部分平地仍有10度以下低溫，本島各縣市平地的最低氣溫依序為新竹關西鎮7.1度，苗栗造橋鄉8.1度，桃園大溪區、雲林古坑鄉9.4度，南投中寮鄉9.6度，各地區平地的最低氣溫約在9、10度左右。

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吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大，晚起南部雲層逐漸增多。

吳德榮指出，周三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北逐漸擴及全台，各地元宵節活動應有防雨備案，雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降；周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，鋒面後冷空氣不強，氣溫仍明顯下降，北台灣轉涼。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，周五東北季風影響，北台偏涼，各地有局部短暫雨的機率；周六東北季風減弱，氣溫略升，局部地區仍有短暫雨的機率，周六晚另一小股東北季風南下；周日、下周一東北季風轉乾，天氣好轉，氣溫略降；由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式調整。