元宵連2天雨最大　兩波溫度低點「周日挑戰冷氣團」

記者李姿慧／台北報導

今天(10日)寒流減弱，白天氣溫回升，不過明晨仍有低溫，後續將有兩波鋒面和東北季風接力，明晚起天氣明顯變化，周三元宵節和周四全台各地有雨，周五清晨有一波低溫，周六迎下波鋒面，不但降雨再增多，周日和下周一又有一波溫度低點，強度挑戰冷氣團。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天清晨受寒流影響，各地氣溫偏低，有局部6到8度低溫，今天白天寒流減弱、氣溫回升，最高溫可到20度，今明兩天溫差大，要留意清晨、夜晚較涼冷，未來一周有一波波水氣和兩波涼冷空氣影響。

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▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

今天白天高壓東移，冷空氣強度減弱，朱美霖說明，今天到明天清晨回溫不會太多，清晨仍有偏涼冷感受，西半部有10到12度低溫，不過今白天高溫可到20度；明天清晨各地天氣較涼，仍有低溫特報，台南、新竹容易有10度以下低溫，但明天白天氣溫回升、高溫可到22度。

朱美霖表示，周三、周四下波鋒面接近和東北季風增強，北台灣各地氣溫降低，早晚氣溫較涼，周五(14日)清晨未來一周溫度相對較低，冷的時間比較長，低溫較前面兩天再下降1到2度，低溫約14到15度；下波轉涼時間點為周六、周日，東北季風增強，周日和下周一清晨將是下波溫度低點，冷空氣較前面一波強一些，會不會再到冷氣團等級還要再觀察。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，朱美霖表示，周二晚間開始天氣將明顯轉變，周二白天之前為多雲到晴，僅有東半部有零星降雨，周二晚間南方雲系北移，南部轉局部陣雨，元宵節和周四受南風雲系和鋒面通過影響，全台各地降雨機會增加，中南部、東南部有較大雨勢，其他各地有局部降雨。

朱美霖進一步說明，周五水氣多，各地仍有零星降雨，下波鋒面將在周六接近北部海面，水氣增多，中部以北、東半部、南部山區轉為局部降雨，周日後東北季風增強，北部、東半部有局部降雨。