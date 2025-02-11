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今晚變天！　「全台下最大」時間曝

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今晚起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今晚變天，周三至周五全台有雨！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的7.1度。氣象署預報員張承傳提醒，周三晚到周四鋒面通過，水氣最多，雨勢較持續，各地都有局部較大雨勢機率。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地大多多雲到晴，基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨；晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部有局部短暫陣雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，今晨西半部及東北部低溫約11至14度，花東約15、16度，白天隨著大環境風場轉為東南風，高溫會更進一步回升，各地21至24度，南部更可以來到25、26度。

張承傳表示，周三南方雲系影響，加上鋒面接近，中南部、東南部有陣雨，北部、東北部有局部短暫陣雨；周三晚到周四鋒面通過，加上東北季風增強，水氣最多，雨勢較持續，各地都有局部較大雨勢機率，周四轉涼，北部高溫降到17度，中南部也降到17-20度。

（圖／氣象署）

▲▼周三雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳提到，周五東北季風稍減弱，水氣仍較多，各地山區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨；周六另一鋒面通過北部海面，北部、東半部有局部短暫雨，中部、南部山區有零星短暫雨。

張承傳指出，周日另波冷空氣影響，強度有機會到大陸冷氣團等級，影響到下周一；水氣偏乾，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

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