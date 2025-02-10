一周兩波變天　元宵節泡湯「雨區擴全台」

▲南方雲系加上鋒面影響，周三和周四全台有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(11日)晚間起變天，南方雲系聯手鋒面，周三元宵節和周四全台有雨，其中中南部、東南部、北部和東北部等地嚴防局部較大雨勢，周六又有一波鋒面影響。中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周有兩波天氣變化，不但天氣變化快速，且呈現「前濕後乾」，元宵節將「泡湯」。

林定宜進一步說明，明天晚間南方雲系北移，且持續到周三元宵節和周四，全台有雨，這兩天要防中南部、東南部有陣雨且有局部較大雨勢，其他有局部短暫陣雨；周三晚上到周四白天北部、東北部也有局部較大雨勢，且會全台降溫，其中北部、東北部溫度約14到20度，比較濕涼。

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▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周五東北季風減弱，但天氣仍較涼，水氣仍多，林定宜指出，各地山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。周六氣溫回升，不過另一波鋒面通過台灣北部海面，北部、東半部有局部短暫雨，中部和南部山區有零星短暫雨，不過前一到二天雨水偏少。

林定宜表示，周日和下周一清晨另一波東北季風或大陸冷氣團南下，為第二波冷空氣，將來得快、去得快，下周一白天冷空氣減弱，各地氣溫回升，僅東半部和恆春半島有零星短暫雨；周日清晨北部、東北部也有零星短暫雨，不過水氣不多。

林定宜提醒，明天清晨可能馬祖、台中、台南有低雲或霧，以及明天晚上到後天金馬、台中以北也有低雲或局部霧影響能見度。