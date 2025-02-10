　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晚起變天「元宵節全台甩雨」　一周兩道鋒面直衝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚起變天，鋒面雨打亂元宵節賞燈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流今天(10日)起減弱，白天起溫度回升，不過明晚起降雨逐漸增多，周三元宵節各地有雨且持續到周四，有「雨打元宵燈」應景味道，周四晚間鋒面離開但東北季風接力，北東和中南部山區持續有雨。周六又有另一道鋒面通過和東北季風增強，北東持續溼答答。

寒流今白天起減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天隨著地面高壓東移出海變性，台灣附近風向會由東北到偏北風逐漸轉為偏東風，來到台灣的是海面上變性增暖後的空氣，加上大部分地方陽光露臉，白天溫度普遍會明顯上升，尤其是北部、東北部及花蓮高溫有機會上升到17到20度，中部以及台東高溫20到22度，南部高溫22到24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過今晚到明天清晨仍要注意輻射冷卻造成的低溫，吳聖宇分析，中北部、東北部空曠地區低溫有機會接近10度上下，日夜溫差較明顯。明天台灣附近會進一步轉為東南到偏南風，溫度回升幅度會更大，中北部、東半部白天高溫有機會來到23到25度，南部高溫可能來到24到26度或以上，夜晚清晨仍會相對較涼，中北部、東北部空曠地區有12到14度低溫機會。

元宵節(12日)雲厚、降雨增多，各地溫度也跟著下降，吳聖宇說明，白天高溫普遍會降回18到22度，降雨較明顯的地方感受上偏涼。周四、周五(13日到14日)鋒面通過，東北季風南下，冷空氣強度雖然不強，只是東北季風等級，但是因為天氣陰霾、降雨較多，中部以北到花蓮涼冷感受較明顯，白天高溫可能再降到16到18度，南部及台東高溫也會降到20度上下。

（圖／氣象署）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周末期間(15日到16日)仍維持東北季風影響，不過降雨減少、偏向迎風面，中南部將有陽光，將出現北涼、南暖的溫度分布型態，北部、東北部、東部溫度較偏涼，中南部及東南部較溫暖。

天氣方面，吳聖宇說明，今天到明天白天天氣穩定，明天晚間或下午起隨南方雲層水氣北上，各地雲量增多，台中以南、花東到了後半夜至周三元宵節清晨逐漸轉短暫陣雨。周三上午南方雲層水氣籠罩全台，各地有短暫陣雨，周三晚間到周四白天鋒面快速通過台灣，各地持續有雨，中南部及東半部局部地區雨量可能稍多，雖不會有很劇烈雨勢，但有春雨感覺，周三晚間元宵夜，有「雨打元宵燈」的應景味道。

周四晚間鋒面離開，吳聖宇分析，屆時東北季風南下，水氣有減少趨勢，一直到周五，各地雲量較多，迎風面的北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區持續有局部短暫陣雨，中南部平地多雲或陰。周六東北季風減弱，水氣再減少，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴。

吳聖宇指出，周六晚間到周日另一道鋒面快速掠過北台灣，東北季風再增強並且持續影響到下周一(17日)，這道鋒面的位置就比較偏北，水氣也較少，預估只有北部、東半部會受到影響，有短暫陣雨，中南部維持多雲到晴。本周天氣型態較為多變，越來越有春天變化多端的感受。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／檢借提碎屍魔回住家模擬犯案！不排除開挖化糞池找屍塊
史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位
具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白
今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年
高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝　警搜焚化爐找3女頭顱
大谷曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史書華家暴診斷書控前妻！急診醫「知道太多鬼故事」：噁心

明晚起變天「元宵節全台甩雨」　一周兩道鋒面直衝

今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年

農曆正月不相親！科技男打破禁忌樂當爸　姊妹花年過40未脫單

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

羊肉爐店拒收200紙鈔　客人氣炸在門口爆罵戰

快訊／嘉義凌晨01：39規模4.4地震！最大震度4級

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

【金錢底下就要屈服XD】長輩經驗談：女生未婚前有筆錢才有底氣

史書華家暴診斷書控前妻！急診醫「知道太多鬼故事」：噁心

明晚起變天「元宵節全台甩雨」　一周兩道鋒面直衝

今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年

農曆正月不相親！科技男打破禁忌樂當爸　姊妹花年過40未脫單

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

羊肉爐店拒收200紙鈔　客人氣炸在門口爆罵戰

快訊／嘉義凌晨01：39規模4.4地震！最大震度4級

快訊／檢借提碎屍魔回住家模擬犯案！不排除開挖化糞池找屍塊

赴日注意！山手線內環「號誌異常」全線停駛　緊急改用替代鐵路

今天總統的一小步　會成為化解政治僵局的一大步嗎？

咬破焦脆腸衣秒飄誘人炭香味！高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張

彰化女投資虛幣180萬遭詐！再面交220萬　警扮外送員逮車手

史書華家暴診斷書控前妻！急診醫「知道太多鬼故事」：噁心

兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位

《吉伊卡哇》小八聲音變了！14歲聲優「變聲」日網吵換人…作者反應曝

上原浩治揭水原一平雙面人「連招呼都不打」　狠批求情理由不合理

【如何證明牠是新竹柴？】黑柴被強風吹到尾巴變直XD

生活熱門新聞

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

「4星座」未來15天好運不斷！

不是人撞的！新竹紅綠燈倒了「原因超狂」

嘉義凌晨01：39規模4.4地震！最大震度4級

研究：馬桶沖水蓋或不蓋「病菌一樣多」

快訊／21縣市低溫特報！急凍跌破10度　8地非常寒冷

更多熱門

相關新聞

今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年

今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年

入冬3波寒流來襲，讓民眾超有感，認為是入冬以來最冷的一波，不過氣象專家林得恩表示，今冬沒比較冷，但比較早冷！根據氣象署統計，今冬首次達冷氣團標準時間為2024年11月28日，今年也是近8年來冬天比較早冷的一年。

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

關鍵字：

天氣氣象寒流元宵節溫度鋒面東北季風天氣風險吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面