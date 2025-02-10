明晚起變天「元宵節全台甩雨」　一周兩道鋒面直衝

▲明晚起變天，鋒面雨打亂元宵節賞燈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流今天(10日)起減弱，白天起溫度回升，不過明晚起降雨逐漸增多，周三元宵節各地有雨且持續到周四，有「雨打元宵燈」應景味道，周四晚間鋒面離開但東北季風接力，北東和中南部山區持續有雨。周六又有另一道鋒面通過和東北季風增強，北東持續溼答答。

寒流今白天起減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天隨著地面高壓東移出海變性，台灣附近風向會由東北到偏北風逐漸轉為偏東風，來到台灣的是海面上變性增暖後的空氣，加上大部分地方陽光露臉，白天溫度普遍會明顯上升，尤其是北部、東北部及花蓮高溫有機會上升到17到20度，中部以及台東高溫20到22度，南部高溫22到24度。

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不過今晚到明天清晨仍要注意輻射冷卻造成的低溫，吳聖宇分析，中北部、東北部空曠地區低溫有機會接近10度上下，日夜溫差較明顯。明天台灣附近會進一步轉為東南到偏南風，溫度回升幅度會更大，中北部、東半部白天高溫有機會來到23到25度，南部高溫可能來到24到26度或以上，夜晚清晨仍會相對較涼，中北部、東北部空曠地區有12到14度低溫機會。

元宵節(12日)雲厚、降雨增多，各地溫度也跟著下降，吳聖宇說明，白天高溫普遍會降回18到22度，降雨較明顯的地方感受上偏涼。周四、周五(13日到14日)鋒面通過，東北季風南下，冷空氣強度雖然不強，只是東北季風等級，但是因為天氣陰霾、降雨較多，中部以北到花蓮涼冷感受較明顯，白天高溫可能再降到16到18度，南部及台東高溫也會降到20度上下。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周末期間(15日到16日)仍維持東北季風影響，不過降雨減少、偏向迎風面，中南部將有陽光，將出現北涼、南暖的溫度分布型態，北部、東北部、東部溫度較偏涼，中南部及東南部較溫暖。

天氣方面，吳聖宇說明，今天到明天白天天氣穩定，明天晚間或下午起隨南方雲層水氣北上，各地雲量增多，台中以南、花東到了後半夜至周三元宵節清晨逐漸轉短暫陣雨。周三上午南方雲層水氣籠罩全台，各地有短暫陣雨，周三晚間到周四白天鋒面快速通過台灣，各地持續有雨，中南部及東半部局部地區雨量可能稍多，雖不會有很劇烈雨勢，但有春雨感覺，周三晚間元宵夜，有「雨打元宵燈」的應景味道。

周四晚間鋒面離開，吳聖宇分析，屆時東北季風南下，水氣有減少趨勢，一直到周五，各地雲量較多，迎風面的北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區持續有局部短暫陣雨，中南部平地多雲或陰。周六東北季風減弱，水氣再減少，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴。

吳聖宇指出，周六晚間到周日另一道鋒面快速掠過北台灣，東北季風再增強並且持續影響到下周一(17日)，這道鋒面的位置就比較偏北，水氣也較少，預估只有北部、東半部會受到影響，有短暫陣雨，中南部維持多雲到晴。本周天氣型態較為多變，越來越有春天變化多端的感受。