高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

▲警方將涉嫌殺害3名婦人的張介宗（中）押返住處，盼能突破心防。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大年初五，高雄趙林姓婦人與男子張介宗外出後失蹤，警方協尋發現她被殺害碎屍、棄置河中，進而追出另2名失蹤的張婦、黃婦也均慘遭張男毒手，恐怖的連環殺人案震驚全國。警方查出，張男與張婦因勞力士錶起爭執，又與兄嫂黃婦有房產糾紛，深入追查還在張男家中搜出女性內褲及寫著三名死者名字的字條，研判是為財、情犯案，除了繼續搜尋屍骸，也將持續突破張的心防，釐清殺人動機。

警方調查，2月2日大年初五傍晚，71歲的趙林婦從家中出門，騎車載著張介宗至其前鎮區公寓住處，就未離開。翌日凌晨，張就提著多包塑膠袋，用腳踏車載運出門，研判就是前往前鎮河棄屍。警方將張逮捕到案後，他矢口否認殺人，僅坦承與趙林婦是朋友。

▲張姓婦人（圖）曾因勞力士名錶，與凶嫌起衝突。

▲趙林姓婦人（圖）接到電話後出門，竟成為張介宗的刀下亡魂。

警方持續追查，發現張男屋內，還有75歲的張婦、張男兄嫂黃婦的DNA，研判2人均已遇害，並持續至前鎮河打撈搜索，至本刊截稿前，已找到部分趙林婦及張婦的人體組織，目前仍在擴大搜尋中。

▲警方在張介宗住處（圖）發現3名婦人的血液DNA，確認3人遇害。

據張介宗的友人表示，張介宗與趙林婦、張婦3人在公園相識，張介宗疑與張婦因一塊價值百萬的勞力士錶起爭執，他認為錶被張婦偷走拿去典當，要求她付錢贖回；不久張婦離奇失蹤，張介宗轉而接觸趙林婦，結果就傳出她無辜慘死。

▲警方連續多天派出潛水人員，至棄屍現場打撈死者屍塊。

至於提供房子給張介宗住的張男兄嫂黃婦，疑因房產與他不睦，她失蹤後，張還故佈疑陣，要求員警陪同進入張婦的住所尋人，警方研判恐與財殺有關。



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