隱藏版「挺柯紅頂商人」曝光！　竟是台灣著名鋼鐵大王

▲義联集團創辦人林義守（圖）事業橫跨百貨、飯店及醫院等，未曾公開挺柯文哲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

扮演柯營與中方接觸的幕後影武者─義联集團董事長林義守，是台灣著名的鋼鐵大王，他創辦義守大學及義大世界，事業橫跨鋼鐵、教育、百貨商城、遊樂園、客運、醫療等，曾支持前高雄縣長楊秋興參選高雄市長，但並未公開表態支持柯文哲參選總統，隨著柯案的偵辦與審理，張顯耀與柯文哲大帳房李文宗間的傳訊提及中方對柯參選及林義守支持柯，才讓林義守與柯文哲的關係浮上檯面。

林義守創辦的義联集團事業在中國等海外均有基地，在對岸有燁輝(中國)科技材料、鞍鋼聯眾(廣州)不鏽鋼有限公司、福建聯德企業有限公司及福建聯維物流等公司，除了基礎工業的生產事業也深耕人文的教育事業、醫療事業和提高生活品質的休閒娛樂事業，建構出涵蓋「教、用、養、樂」的全方位事業體系。

2月7日義联集集團舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守致詞時表示，美國總統川普上任後可望解決戰爭問題，他看好後續基礎設施重建和市場回升將大幅提升鋼鐵需求。

▲蔡增家（圖）受柯文哲之託在大選中組織台商。

民眾黨主席柯文哲因京華城與政治獻金案遭羈押禁見，柯的前幕僚鄭淑心日前加碼爆料，柯從2015年赴上海參加雙城論壇後，就開始找機會接觸中國國家主席習近平，還點名多位政商人士涉入，遭民眾黨反控：「路人甲爆料無憑無據，隨便潑糞。」雲林「鎢鋼大王」廖萬隆即被點名曾幫忙柯與習牽線，當時並未提及林義守。

儘管民眾黨極力撇清，但隨著柯案進入審判程序，卷證移審也使更多不為人知的祕辛攤在陽光下，包括與柯營關係密切的政商人士長期穿梭兩岸，甚至前年總統大選前銜命與對岸接觸等都逐一呈現，印證柯與國台辦高層，甚至與北京政府有直通管道，並非空穴來風。

▲李文宗傳訊柯表示張顯耀已和中方高層國台辦宋濤（圖）等人會面，確認中國正面看待柯參選的態度。

本刊查訪相關人士發現，張顯耀除2023年9月21日與李文宗在台北商旅見面，傳達林義守與中國高層對柯文哲參選總統的正面看待後，2人又在同一地點多次會面，台北商旅可說是民眾黨的祕密基地，除了用來與重要人士談話，柯也曾在該處會議室開會。

▲柯文哲2015年上海雙城論壇提出「兩岸一家親」後親中疑慮不斷。



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