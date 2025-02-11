郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

▲2023年5月，郭台銘（左）曾與柯文哲（右）在金門牽手上演「海誓山盟」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲京華城弊案調查時，發現2023年李文宗傳給柯的訊息：「張顯耀先生銜林義守創辦人之命，知會我下面幾件事情：1.張顯耀已前往大陸和相關重要高層人士（習近平辦公室，國台辦宋濤）會面，確認大陸正面看待柯主席的態度。2.大陸也正面看待林義守創辦人支持柯文哲主席。3.張顯耀已和郭台銘見面兩次勸進柯郭合作。4.張顯耀告知，9月底或10月初郭台銘將發表重要談話…」等內容。

2023年9月25日，郭台銘果然如張傳給李的簡訊所言「發表重要談話」，表態樂見在野整合，傳出遭查稅的富士康，也在11月由中方稅務機關開出僅人民幣2萬元罰款草草結案，至此，郭的參選路已告結束。

知情人士透露，李文宗與柯文哲的簡訊對話，幾乎解答郭台銘完成90萬份連署書卻未登記參選的原因（等待柯郭配），以及柯在前總統馬英九辦公室同意藍白合，3天後又在君悅酒店反悔怒嗆侯友宜的政治謎團，「背後那隻看不見的手就是對岸。」

之後，柯即在同月傳訊息給郭：「要解決2024台灣的困境，一定要找你來幫忙，國民黨包袱太大，要他們改很困難，而且他們複雜的政商關係依然盤根錯雜（節），侯友宜目前主要支持者，就可以看出這種情形，他們現在的態度就是全盤拿去，然後分一些部會給我，這樣我應該就滿足了，不應該有太多的意見，他們不知道台灣現階段迫切需要的是打破藍綠兩黨的老舊政治。民進黨固然貪腐嚴重，但並不表示老百姓喜歡國民黨那一套。」

當時已涉嫌貪汙的柯還告訴郭：「選舉實務上考量，如果侯友宜當正的，也很難選，因為他是一個很好政治攻擊的對象，而且他要在短時間內扭轉草包形象也很困難，即使侯柯配，我全力去輔選他，可能也是會輸，因為40歲以下的選票會大量流失，甚至跑到賴那一邊，而且民眾黨的主體性也會喪失，從民眾黨的角度看完全沒有好處。」

柯並在訊息中提到：「如果他（侯）今天是民調領先者，我們當然可以去幫他。但是如果他是民調落後者，就選舉的角度來看，他當正的變成負擔，今天中午我已經在媒體上回覆他的最後通牒，也讓你知道。昨天聽你談完，我也覺得國民黨詭計太多，沒有信用。郭董昨天所說，以勝選為重要，能否安排公開場合，我拜託你來當國政顧問團團長，榮譽主委，日後的財經、國際也由你來主導。」

此外，涉行賄柯的威京集團主席沈慶京也極力促成藍白合，2023年10月26日，柯用設定為羅廷瑋的假分身手機傳訊息給沈，相約在威京集團見面，隨後雙方密集通聯29次談藍白合及京華城案。

同年11月19日藍白合破局前夕，沈傳訊息給柯：「鄭重建議，為避免民進黨進一步挑撥分化，應該主張財政、經濟、內政、陸委會之任免權，作為副手之條件，以確保理想的推動，這樣之後要找郭台銘才有理由，也留下日後籌碼，政治生命得以延長，中午侯（友宜）的私人親信余騰芳會來找我，我會跟他講清楚，你如有任何想法，中午2點前通知我。」

藍白合破局前一天，沈再傳訊柯：「最後一次機會，我跟侯友宜的親信余騰芳約你跟侯我們4個人，在你方便且最快的時間內共商大計，先談副手條件解決這尷尬的局面。請儘速與我連絡。小沈。」但此時柯自行參選心意已決，未回應沈。

除了沈慶京力推藍白合，悟覺妙天也在2022年8月，透過媒體人吳子嘉介紹，要提供醒吾大樓辦公室供柯使用，柯當時告訴李文宗：「天下沒有白吃的午餐。」原來妙天開出的條件是要柯公開支持藍白合，及柯侯合作。最後柯未應允，並改租用台玻大樓當作辦公室，妙天則捐1,000萬元現金裝在行李箱中，由橘子（許芷瑜）拉走。民眾黨前主席柯文哲身陷貪汙及侵占政治獻金案遭收押，隨著柯案公開審理，更多隱密卷證一一浮現。

本刊掌握，柯與李文宗的對話揭露前年大選時，李聯繫前陸委會副主委張顯耀，與義联集團董事長林義守，直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲中方對柯參選「正面看待」的評價。此外，前年民眾黨有意將中配徐春鶯列入不分區，遭本刊踢爆引發爭議，立委黃珊珊還稱要幫柯與國台辦「聊聊」，種種事證顯示柯有直通北京政府的管道，以此獲得中國支持。



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