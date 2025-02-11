柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

▲民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押，隨著案件起訴，他與中國高層互動的管道也曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲身陷貪汙及侵占政治獻金案遭收押，隨著柯案公開審理，更多隱密卷證一一浮現。本刊掌握，柯與李文宗的對話揭露前年大選時，李聯繫前陸委會副主委張顯耀，與義联集團董事長林義守，直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲中方對柯參選「正面看待」的評價，由於內容敏感，柯文哲還下令李文宗刪掉相關訊息。

此外，前年民眾黨有意將中配徐春鶯列入不分區，遭本刊踢爆引發爭議，立委黃珊珊還稱要幫柯與國台辦「聊聊」，種種事證顯示柯有直通北京政府的管道，以此獲得中國支持。

▲李文宗傳訊息給柯文哲傳達來自習近平、林義守、張顯耀，對柯的正面看待。

民眾黨主席柯文哲因京華城與政治獻金案遭羈押禁見，柯的前幕僚鄭淑心加碼爆料，柯從2015年赴上海參加雙城論壇後，就開始找機會接觸中國國家主席習近平，還點名多位政商人士涉入，遭民眾黨反控：「路人甲爆料無憑無據，隨便潑糞。」

儘管民眾黨極力撇清，但隨著柯案進入審判程序，卷證移審也使更多不為人知的祕辛攤在陽光下，包括與柯營關係密切的政商人士長期穿梭兩岸，甚至前年總統大選前銜命與對岸接觸等都逐一呈現，印證柯與國台辦高層，甚至與北京政府有直通管道，並非空穴來風。其中，柯在大選期間與核心幕僚李文宗的對話，還罕見地要求刪掉其中一段，足見內容極其敏感。

▲李文宗與柯文哲的簡訊驚爆，習近平（圖）辦公室曾在2023年9月透過前立委張顯耀對柯表示正面態度。

▲前立委張顯耀（圖）2023年向柯營表示，銜林義守之命轉達與中國聯絡及支持柯郭合作等八事項。

▲台北捷運前董座李文宗（圖）是柯的大帳房，也負責處理選舉資金及政商人脈溝通。

本刊掌握，檢調去年約談李文宗時，發現李與前陸委會副主委張顯耀在前年大選期間曾密集聯繫，2023年9月李主動向柯回報，9月21日下午3點，李與張在台北市慶城街的台北商旅見面，張向李文宗表示，已與中方習近平辦公室及國台辦主任宋濤見面，盼促成柯與鴻海創辦人郭台銘合作及運作侯友宜退選，中國也正面看待柯參選，李文宗隨即向柯回報此事。

▲義联集團創辦人林義守（圖）事業橫跨百貨、飯店及醫院等，未曾公開挺柯文哲。

此外，民眾黨立委黃珊珊與柯的簡訊通聯，也可看出與對岸的連結。2023年10月，民眾黨傳出有意將中國籍配偶徐春鶯列入不分區立委名單，引發政壇熱議，同年11月3日，黃珊珊傳LINE給柯文哲表示：「今天中時聯合社論都在幫陸配講話」「讓子彈飛一下」「要不要我找國台聊聊」，隨後黃珊珊立即補傳「辦」字。



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