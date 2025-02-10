超高人氣！2025台灣燈會寶可夢小提燈亮相　張善政也喜歡

▲2025台灣燈會寶可夢小提燈亮相。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園「巨型卡比獸及寶可夢提燈發布記者會」，10日於桃園青埔兒美館舉行。市長張善政表示，2025台灣燈會交通部觀光署與市府分別推出「蹓蹓蛇」及寶可夢小提燈；試營運期間，寶可夢小提燈展現超高人氣，他自己也難逃寶可夢的跨越世代魅力，邀請國人燈會期間，到桃園體驗這場充滿趣味及想像力的光影奇幻之旅。

張善政說，2月7日燈會試營運首日，民眾排長龍領取，第一天即發放6000盞寶可夢小提燈，除了寶可夢小提燈外，A19展區還設置有皮卡丘，以及高10公尺、長12公尺的巨型卡比獸，大、小朋友都能和這些超萌的寶可夢合影留下美好回憶。

▲2025台灣燈會寶可夢小提燈亮相，張善政也難逃寶可夢的跨越世代魅力。（圖／市府提供）

市府觀旅局說明，2025台灣燈會在桃園以「光的遊戲場」與「主燈展演場」雙展區方式規劃，其中A19光的遊戲場已於2月7日開始試營運，包含光臨千塘國、活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈及福光滿意讚五大燈區，開展4天便吸引大批民眾前來觀賞；A18主燈展演場將於2月12日正式開幕，雙展區持續展出至2月23日閉幕。

觀旅局表示，「光臨千塘國」燈區推出限定寶可夢小提燈，以星星造型搭配應景的「君主蛇」與穿上新年服飾的皮卡丘等可愛角色。提燈具備六種變化玩法，可手提、脖掛或作為小夜燈，趣味十足。即日起迄2月23日前，只要下載「遊桃園APP」並加入會員，取得兌換券，即可於每日下午2時至8時於現場兌換，每日限量發送，並將視現場情況調整，排隊人潮達發送限量時將截止排隊，讓排隊民眾皆能順利領取。

另外，燈區還特別設置巨型寶可夢卡牌廊道，讓民眾能近距離欣賞放大版卡牌，並親身體驗卡牌對戰樂趣。活動期間不但可透過現場互動免費獲得「2025台灣燈會在桃園紀念特典卡」，展區還特別規劃「Trainers Camp」卡牌遊戲教學活動，讓各年齡層的寶可夢迷都能親身體驗遊戲樂趣。更多活動詳情可至2025台灣燈會官網（https://2025taiwanlanternfestival.org/）查詢。

包括市議員周玉琴、陳美梅、王仙蓮、鄭淑方、市府觀旅局長周柏吟、文化局長邱正生、警察局長吳坤旭、新聞處長羅楚東、中壢區長李日強及桃園市立美術館代理館長張至敏等均一同出席記者會。