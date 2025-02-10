台灣燈會超「巨」彩蛋！進擊的巨人高空俯視　震撼照破萬人讚爆

▲2025台灣燈會彩蛋，驚喜還原《進擊的巨人》的超大型巨人。（圖／翻攝自張善政臉書，下同）



記者黃資真／桃園報導

2025台灣燈會在桃園青埔舉行，7日起機場捷運A19展區光的遊戲場開始試營運，因補班關係，昨(9日)市長張善政也在臉書驚喜公布彩蛋，還原熱門動漫《進擊的巨人》中的超大型巨人經典場景，讓動漫迷驚喜不已！

近來《進擊的巨人》劇場版電影上映，再度掀起一波熱潮，此次台灣燈會驚喜加入巨人元素，還原超大型巨人的經典場面，張善政PO文揭曉彩蛋「聽說今晚有一位神秘巨人，無預警在燈會現場出現了」，並邀請調查兵團們一起來台灣燈會「獻出你們的心臟吧」 ，吸引破1.3萬人按讚，力催活動熱度。

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市府觀旅局表示，本次台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，「光的遊戲場」燈區自即日起試營運，連同機捷A18高鐵桃園站「主燈展演場」主燈「無限樂園」，共展出逾300件燈具作品。各燈區結合創新科技、燈光藝術，將呈現變化萬千的視覺效果，每個燈區也有部分燈具可以互動遊玩，全力打造雙展區奇幻的「桃園親子城」，讓大小朋友都能玩得盡興。

▲《驚見！塘緣卡比獸！》為首次台灣燈會與寶可夢合作作品，在青塘園展出12公尺巨型卡比獸，呈現卡比獸愜意休憩的模樣。（圖／翻攝自張善政臉書）

觀旅局指出，為確保來訪旅客有最佳的賞燈體驗，2月7日起至23日實施高鐵南路以北時段性管制，2月10日起至23日高鐵桃園站前的高鐵站前路全時段管制，11日起實施青園路及青山路以南時段性管制。

提醒開車民眾，可將車輛停放於燈區外北端A16停車場及南端A20停車場後轉乘桃園捷運進入燈區；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，市府自2月11日起提供5條燈會免費接駁車路線，包含紅線（往返燈區A18及A19 轉運站）、綠線（往返中路風禾公園及A18 轉運站）、棕線（往返泰豐輪胎及A21 環北站）、藍線（往返台鐵楊梅車站及A19 轉運站）及黃線（假日往返台鐵內壢車站及A19 轉運站）。更多台灣燈會詳細資訊請參閱「台灣燈會」官網（網址：https://2025taiwanlanternfestival.org/）。