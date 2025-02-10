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第2屆台灣觀光金獎　麗寶集團奪雙金！麗寶樂園渡假區、福容福隆創佳績

第2屆台灣觀光金獎 麗寶集團奪雙金（圖／麗寶提供）

【廣編特輯】

圖、文／麗寶集團提供

交通部觀光署於今日觀光節慶祝大會中，公開頒獎表揚「台灣觀光界優良觀光產業及從業人員」得獎者。麗寶集團囊括兩項大獎，分別是麗寶樂園渡假區總經理吳佳如獲得「觀光遊樂業從業人員-高階主管」以及福容大飯店福隆店獲得「觀光旅館及旅館業」肯定。

獲得觀光遊樂業高階主管獎的麗寶樂園渡假區總經理吳佳如，是當年麗寶集團接手月眉不良資產的重整團隊成員，吳佳如表示：麗寶樂園渡假區擁有全台灣唯一的綜合渡假區，匯集休閒、遊憩、娛樂、購物、競速等元素，主打全齡、一站式休閒娛樂體驗，每個事業體的目標族群和經營模式都不盡相同，需靈活應對多變市場。並以「永續生活」與「永續旅遊」為核心，推動低負擔、高價值的休閒模式，讓旅遊不僅帶來娛樂，更兼顧環境、經濟與社會的長遠發展。

面對疫情期間台灣觀光的衝擊，麗寶樂園渡假區主動出擊，與國際知名IP「LINE FRIENDS」，於2022年起在園區內打造全球首座「LINE FRIENDS TOWN熊大的麗寶小鎮」，並於麗寶福容大飯店推出八款主題房，成功提升住房率。此外，全台最大摩天輪「天空之夢」同步推出主題車廂，完整沉浸式體驗吸引國內外遊客，助力樂園連續兩年蟬聯「全台最受歡迎樂園」殊榮。同時，園區積極落實ESG永續經營，全面電子化紙本作業、推動無紙化入園、導入AI智能客服等，並強化渡假區垃圾分類，使112年垃圾量減少100噸，更獲台中市政府環保局肯定為「資源回收推廣成效優良企業」，展現環保與商業並行的卓越成果。

榮獲「世界奢華大獎」（World Luxury Awards）及「世界奢華水療獎」（World Luxury Spa Awards）的福容大飯店福隆，在高端旅遊及健康養生領域擁有卓越表現，不僅是對飯店整體品質的高度肯定，也印證福容大飯店福隆作為國內外旅客心中理想度假選擇的品牌地位。今年再度榮獲「觀光旅遊團體獎」殊榮，連續四年獲得觀光金獎個人獎及團體獎肯定。福容福隆，結合沙灘海景與海洋溫泉，成為獨具魅力的度假勝地。一年四季都有不同的玩法，秋冬時節吸引大批國內外旅客前來泡湯。而春夏透過舉辦福隆國際沙雕祭，推動沙雕藝術與觀光的結合，攜手國際知名IP如LINE FRIENDS與BT21等合作，讓遊客在欣賞藝術作品有增添趣味性，同時感受更多樂趣與驚喜。此外，飯店周邊提供登山、單車等戶外活動，讓遊客在四季皆能盡享東北角的多元風光。更多詳情請上官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
 

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