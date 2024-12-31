台中麗寶跨年施放300秒煙火+燈光秀　金曲歌后領隊開唱

▲麗寶樂園渡假區今年首次與《Garena 傳說對決》合作，推出「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」 。（圖／麗寶提供）



記者游瓊華／台中報導

迎接2025年的到來，麗寶樂園渡假區今年首次與《Garena 傳說對決》合作，推出「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」，今年卡司陣容星光熠熠，包括金曲歌后 waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯等演出，之後將以烏托邦為主題的300秒璀璨煙火迎接嶄新一年。

麗寶指出，晚會將從８點半開唱，除了象徵台中地標的天空之夢摩天輪，將化身為炫目的燈光舞台，融合《傳說對決》的遊戲元素，推出專屬燈光秀。除了摩天輪燈光秀，麗寶樂園園區以及麗寶Outlet Mall的電子螢幕，也隱藏專屬寶藏序號，成功捕捉到的挑戰者們即可於遊戲中兌換專屬虛寶好禮。

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▲麗寶跨年卡司有金曲歌后魏如萱 。（圖／麗寶提供）



麗寶跨年演唱會現場佈置物更隱藏了彩蛋訊息，可於遊戲大廳聊天室輸入關鍵字來兌換小驚喜，慶祝新英雄登場。此外，即日起至 1 月 1 日（三）止， 只要於麗寶樂園渡假區票亭購票時出示《傳說對決》遊戲畫面，即可享受探索世界雙人全票買一送一，及天空之夢摩天輪雙人搭乘350元的優惠價。

麗寶也建議民眾，盡量搭乘大眾運輸前往至麗寶樂園渡假區。可從其他縣市搭乘高鐵、台鐵、客運至臺中站或豐原站，再轉乘市區公車155、811、215到麗寶樂園渡假區；或於台中朝馬轉運站搭乘麗寶樂園渡假區免費接駁車；此外，跨年演唱會22:00-00:45也有加開接駁車從麗寶轉運站至后里火車站來回接駁，00:45為末班車發車時間；敬請留意台鐵時刻表時間及接駁車發車時間。