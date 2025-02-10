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大陸 大陸焦點 特派現場

「兩馬」慶元宵邁入第23年　10道鄉宴美食與吉祥物「龍馬」亮相

▲▼ 兩岸元宵 。（圖／讀者提供）

▲ 第二十三屆「兩馬同春鬧元宵」交流活動8日在福州馬尾舉行。（圖／讀者提供，以下）

記者任以芳／綜合報導

第二十三屆「兩馬同春鬧元宵」交流活動8日在福州馬尾舉行，吉祥物「龍馬」首次亮相，以及10道代表兩馬的鄉宴一起慶元宵。本次活動邀請到馬祖民眾、台胞台商等300多人參加，其中專程來福州的馬祖鄉親超過百人，台灣師生近百人一起歡度佳節。

今年「兩馬同春鬧元宵「燈會以「四海升平、兩馬同心」為總主題，共六大片區、130多組中大型燈組，集中展示福建海洋文化、「兩馬」民俗文化、船政文化和閩台文化，以國潮燈彩為藝術呈現，打造融賞花燈、觀民俗、祈福運、逛集市於一體的大型沈浸式夜遊活動。

馬尾區委書記莊永智與馬祖縣長王忠銘共同在「兩馬」吉祥物揭彩送福儀式上揭彩，發佈了「兩馬同春鬧元宵」吉祥物「龍馬」，該形象源於「伏羲氏有天下，龍馬負圖出於河」的神話傳說。

吉祥物以玻璃鋼原料，經塑型、建模、脫模、打磨等工藝製成，融合馬尾和馬祖兩地的地標元素——羅星塔與馬祖東引燈塔，以及古老的河圖斑紋。

▼ 馬祖縣長王忠銘、馬尾區委書記莊永智出席活動。（圖／讀者提供）

▲▼ 兩岸元宵 。（圖／讀者提供）

▲▼ 兩岸元宵 。（圖／讀者提供）

▲ 第二十三屆「兩馬同春鬧元宵」文藝活動。

演出現場，「兩馬」童聲合唱團帶來聯唱《兩馬親上親》「兩馬」鬧花燈》。《打前哨》《鼓板舞》《廟會》，由馬祖鄉親帶來的舞蹈和歌曲演出頗具特色。以馬尾船政三條簪和出海祈福旗幟舞為背景，舞者們演繹的《祈月》，共同祈求著平安與幸福。兩岸小提琴演奏者共同演繹的弦樂重奏《明月千里寄相思》。

活動精心遴選10道菜品組成承載鄉愁記憶的「兩馬鄉宴」，菜品中不僅有大陸國家地理標誌商標的琅岐紅蟳，還有來自兩岸的新鮮水果，以及彭其醬、葛粉包等等美食歷經了百年歷史沈澱。

「兩馬同春鬧元宵」是馬尾、馬祖兩地間開展最早且已常態化的一個雙向交流活動，迄今已成功舉辦二十二屆，2008年被大陸列入國家級非物質文化遺產名錄，去年更是作為春節申遺參與申報項目，列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。

此外，今年馬尾和馬祖也依照傳統互贈燈組，延續兩地「一水之隔、同根同源」的血脈親情。馬尾贈送的燈組包含生肖蛇、福魚、元寶等吉祥如意的元素，表達美好祝願。馬祖贈送的燈組由媽祖、福船、梅花鹿、特色高粱酒等組成，福氣滿滿。

▼ 活動即景 。（圖／讀者提供）

▲▼ 兩岸元宵 。（圖／讀者提供）

▲▼ 兩岸元宵 。（圖／讀者提供）

▲▼ 兩岸元宵 。（圖／讀者提供）

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