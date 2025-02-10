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元宵節後好運來襲！三生肖財運爆棚　貴人相助助攻事業

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲元宵後運勢翻轉！這三生肖財運暴漲、貴人相助 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

元宵節象徵著新年的圓滿與轉折，許多人也開始期待運勢的變化。隨著節氣推進，財運與貴人運的影響逐漸顯現，特別是以下三個生肖，在元宵節後將迎來一波好運潮！命理專家張旭初指出，無論是財富累積還是貴人相助，這些生肖都有望為生活與事業帶來突破。現在就來看看，你或你的親朋好友是否名列其中，準備迎接豐收的一年吧。

狗：財運旺盛，慎防小人陷阱
根據命理老師張旭初的分析，屬狗的朋友今年在財運方面將迎來正偏財的多重機會，受到蛇年紫微星的庇佑，財源廣進。然而，由於龍年沖犯太歲星君，屬狗的朋友仍需特別小心可能出現的小人。在面對財運時，應避免幫他人做擔保，以免引發麻煩。8、20、32、44、56、68、80、92歲的屬狗人士在四月、七月、十月等月份需多加小心，參與喜事可化解災厄。張旭初建議，屬狗的朋友可佩戴水晶或擺放狗的喜護神來保平安。

猴：財源廣進，謹防小人干擾
屬猴的朋友今年的財運亦相當不錯，尤其是在蛇年福德星的照臨下，正偏財皆旺，並且能夠獲得貴人的幫助。命理專家建議，屬猴的朋友應多前往財神廟燒香，並特別小心那些可能會破壞運勢的小人。在服裝方面，淺黃、紫色及玫瑰紅色系的搭配有助於化解災厄。張旭初還提到，屬猴人士需避免住在靠近殯儀館或陰煞場所的房子，以免遭遇煞氣，對身體健康和運勢產生不利影響。

龍：財運亨通，投資需謹慎
屬龍的朋友在經歷過太歲之年後，將迎來乙巳金蛇年太陽星的照耀，財運將步步高升。張旭初表示，屬龍人士的財運與貴人運勢皆十分強勁，尤其在南方的財氣較為旺盛。儘管如此，投資方面仍需謹慎，特別是在房地產投資上，避免衝動決策。張旭初建議屬龍的朋友可穿著駝色、象牙白、橘色系的衣物，這樣有助於化解被人誤會或口舌是非的問題。

2025年元宵節後對於屬龍、猴、狗的朋友來說是財運亨通的一年，但在享受財運的同時，也要提高警覺，防止小人的暗中干擾，保持謹慎的心態，才能讓好運長久照顧自己。

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