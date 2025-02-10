差36小時！DeepSeek在美被偷襲　搶註商標「神秘人」曝光好尷尬

▲大陸本土AI新創公司DeepSeek（深度求索）在美國註冊商標遭偷襲，對手搶先36小時搶注成功。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸本土人工智能公司DeepSeek一夕爆紅，日前在美國專利商標局申請商標註冊，保護其AI產品和品牌名稱，沒想到提交申請36小時前，美國一間公司Delson Group Inc. 搶先一步申請相同商標，並宣稱自2020年起就在AI領域使用該品牌，外傳該公司老闆是DeepSeek創辦人梁文峰浙江大學的校友。

2024年12月，DeepSeek發佈V3模型並開源，其模型在多項評測中表現出色，性能接近甚至超越了如GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet等國際頂尖的閉源模型。今年春節前夕，DeepSeek正式在全球AI競技場上嶄露頭角，被外界稱為是一股「神秘東方力量」。

2025年1月27日，DeepSeek超越長期霸榜的GPT同時登頂蘋果中美兩區App免費榜，在美區下載榜上超越ChatGPT，DeepSeek徹底火遍全球。DeepSeek準備在美國申請商標前夕，一家名為Delson Group Inc.的公司搶先36小時提交了「DeepSeek」商標註冊申請。

綜合陸媒報導，這間總部位於特拉華州的公司申請了DeepSeek商標，名稱爲Delson Group Inc. Delson Group聲稱，它自2020年初以來一直在銷售DeepSeek品牌的AI產品。其首席執行官兼創始人名爲Willie Lu。Willie Lu與DeepSeek 創始人梁文鋒畢業於同一所大學浙江大學，兩人竟然是校友。

另外，大陸各地也出現商標搶注熱潮，已有多家公司及多位自然人提交「Deepseek」相關商標註冊申請，涉及多個國際分類。其中，深圳某生物科技公司更是一口氣申請了22個「DeepSeek」商標。

面對商標註冊大戰，正牌的Deepseek早在2023年11月就陸續申請了48件商標，主要名稱是「DEEPSEEK」，「DEEPSEEK CHAT」，「深度求索」，「求索對話」等，其中有部分商標被駁回。

此外，該公司還佈局帶有小鯨魚圖案的「DEEPSEEK」商標等，公司名稱顯著詞的中英文名稱申請做為商標，主要類別是9類科學儀器、35類廣告銷售、36類金融物管、38類通訊服務、41類教育娛樂、42類科技服務、45類社會服務等，有近一半已下證。

▼Deepseek 早在2023年開始佈局「各領域商標」註冊事宜。（圖／路透）