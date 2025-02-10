今年習普首會！俄大使證實習近平5月赴莫斯科　普丁也受邀9月訪中

▲俄羅斯總統普丁去年5月訪問中國，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國國家主席習近平已接受俄羅斯總統普丁的邀請，將於5月9日赴俄國首都莫斯科出席蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的紀念活動，是兩人今年以來首度會晤。該活動標誌著「偉大的衛國戰爭」勝利80週年，對俄國而言具有重要象徵意義。另外，習近平也邀請普丁於今年9月出訪中國北京。

根據俄媒《塔斯社》報導，俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）在接受俄羅斯國家電視台「俄羅斯24」採訪時透露，習近平已接受俄方的邀請，將參加俄羅斯5月9日舉行的勝利日紀念活動。今年適逢蘇聯在二戰勝利80週年，克里姆林宮去年12月曾表示，已邀請「許多國家」參與紀念活動，但並未公開具體受邀名單。

莫爾古洛夫也表示，習近平在接受俄方邀請的同時，也邀請普丁於9月訪問中國，參加由中國舉辦的二戰結束紀念活動。俄中兩國近年來在政治與軍事領域持續深化合作，雙方領導人也頻繁互相訪問。去年10月，普丁赴北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，當時兩國領導人強調深化雙邊關係。

此次兩國元首互訪，將再次凸顯中俄關係的密切程度。報導指出，習近平曾於1月21日與普丁進行視訊會談，當時普丁邀請習近平出席今年5月的勝利日活動，而習近平也邀請普丁今年9月前往北京出席對日抗戰勝利80周年慶祝活動。

據悉，「偉大的衛國戰爭」是俄國對二戰時期1941年至1945年蘇德戰爭的稱呼。蘇聯在這場戰爭中損失約2700萬人，其中包括數百萬來自烏克蘭的死難者。蘇聯軍隊最終擊退納粹德國，並於1945年在柏林國會大廈升起勝利旗幟。

納粹德國於1945年5月8日無條件投降，該日被西方國家稱為「歐洲勝利日」，但由於莫斯科當時已進入5月9日，因此蘇聯將這一天定為「勝利日」，並延續至今，成為俄羅斯最重要的世俗節日之一。