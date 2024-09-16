竹市喜迎今年首例三胞胎　市府加碼送尿布、嬰兒護膚禮

▲邱代理市長與黃三胞胎四千金一家人大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今年首例三胞胎來了！三個寶貝是由北區市民黃欽鉦、陳鈺蕾夫妻傳出的好消息，夫妻在6月份時誕下可愛的三千金，領取生育津貼10萬元。為慶祝竹市這份難得的喜悅，新竹市代理市長邱臣遠今(16)日親自接待三胞胎一家人，身為三寶爸的邱臣遠與黃家人暢談育兒經，並承諾市府會秉持市長高虹安的「老幼共好」施政策略，持續完善各項育兒福利與措施，作為竹市爸媽的神隊友，打造敢生、樂養的友善城市。

邱臣遠指出，考量近年物價飛漲，生育成本不斷增加，竹市府為鼓勵市民生育，減輕家長育兒負擔，去年高虹安市長拍板將多年未調整的生育津貼提高至每胎補助3萬元。據統計，今年1月至8月出生數已較去年同期增加168名新生兒，期望透過政策，提振低迷的生育率，減緩少子女化現象。

邱臣遠表示，市府團隊積極推動高虹安市長所提出的「0-6歲市府養」政策，包含實施凍卵補助、放寬好孕專車搭乘條件、持續發放育兒津貼及加碼托育補助、開辦夜間及假日臨托、提供準公共化托育人員健檢補助、托育人員久任獎金以及公共化教保服務增班等，更完成全市一區一臨托目標，讓市民從前期備孕到產後育兒都能感受市府全方位的照顧，鼓勵市民勇於迎接新生命，讓竹市成為生生不息、充滿活力的幸福城市。

民政處長施淑婷表示，竹市今年出生的新生兒，每胎補助3萬元、雙胞胎補助6萬元、三胞胎以上或第二次以上雙胞胎補助10萬元。今年首例的黃家三胞胎，可領取到生育津貼10萬元外，還能獲得榮獲德國紅點設計大獎的奶瓶禮盒3組，邱代理市長祝賀這得來不易的緣分，也特別現場加碼贈送實用的尿布及新生兒護膚禮盒，祝福三千金健康茁壯，在竹市平安幸福成長。

民政處表示，市民黃欽鉦、陳鈺蕾夫妻原育有1名3歲多女兒，原先只想幫女兒添個伴，沒料到竟自然受孕誕下三胞胎，讓他們感到又驚又喜。黃太太表示，可能是家族中有多胞胎基因，才讓他們幸運成為萬中選一的三胞胎家長，不過要同時照顧3名嬰兒的確是甜蜜又辛苦的育兒體驗，幸好有婆婆的大力協助與先生的支持，讓她的育兒之路不孤單，也很開心領取到竹市三胞胎的生育津貼10萬元，這筆經費對有新生兒家庭相當有幫助。