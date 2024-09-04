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竹市首辦原住民族語初中級認證線上課程　9／18開課

▲歡迎族人踴躍報名學習族語。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎族人踴躍報名學習族語。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府大力支持推動原住民文化的傳承與發展，持續透過獎勵制度鼓勵族人學習族語。新竹市政府民政處表示，為進一步支持族語的復振與推廣，市府繼今年7月1日加碼各級認證測驗獎勵金後，更首次開辦原住民族語初中級（阿美族語）認證線上教學課程，將於今年9月18日起正式開課，歡迎族人踴躍報名學習族語，共同延續原住民美麗的文化資產。

新竹市代理市長邱臣遠表示，推動族語復振是原住民族文化永續相當重要的一環。市府團隊積極落實高虹安市長所提出的十大施政策略，致力營造「幸福友善」、「智慧治理」的宜居城市，市府在原民文化政策上持續提供實質支持，首度開辦族語線上教學課程，讓更多族人無論身處何地，都能輕鬆參與族語學習，提升族語能力，共同傳承珍貴的語言文化。

民政處表示，市議員林慈愛感謝市府對原住民族語教學的大力支持，針對此次線上課程的開辦，林議員於議會定期會中反映族人學習族語管道的缺乏，積極爭取族人在參加原住民族語言能力認證測驗前，建議市府開辦考前衝刺班，期望透過線上學習課程為族人提供便利的學習管道，讓更多族人參與並通過認證，促進族語的普及、傳承同時培育更多族語師資。

竹市資深族語老師廖梅花女士，今年5月取得族語認證高級證書，並獲得了市府頒發的1萬元獎勵金。她認為，市府的獎勵機制不僅是對族人努力學習族語的肯定，更是對推展原住民族語教育的激勵。呼籲更多族人參與線上課程，提升自我族語能力，共同為族群文化的傳承貢獻力量。

民政處長施淑婷表示，此次市府將先行試辦阿美族語初中級線上課程，並配合113年度第2次原住民族語言能力認證測驗日期（12月7日），將於9月18日至12月4日辦理12次課程，時間為每週三19時30分至21時30分，每次2小時，採遠距視訊教學方式進行，讓族語學習零距離，課程完全免費。歡迎竹市原住民朋友們踴躍報名，一同學習族語，為文化傳承盡一份心力。

民政處補充，此次線上課程共招生20名，報名時間即日起至9月16日止（額滿即停止受理），採線上報名( https://reurl.cc/6d767Z )，亦可掃描招生海報上的QRcode填寫表單，更多課程資訊，請至新竹市政府民政處官網或撥打03-5216121分機231查詢。

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