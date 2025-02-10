香花直航旅客破萬！春節班班爆滿　旅宿業受益多帶動連鎖效應

▲「香花直航」已邁入第2個月，迄今累計搭載旅客突破萬人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自去年12月12日開航以來，香港—花蓮直航已邁入第2個月，迄今累計搭載旅客突破萬人，其中外籍旅客含港澳與大陸佔所有入出境旅客的6成，顯示此航線成功吸引國際旅客造訪花蓮，為在地觀光產業注入活力。



花蓮縣政府觀光處表示，根據調查統計，香花直航班機的外籍旅客有8成選擇由花蓮入出境，有7成以上遊客會在花蓮住宿至少3天，當中會住宿4天以上者則更達4成5，符合縣府落實「有機觀光」三大目標之一的Long Stay的，不僅帶動旅宿業，也促進在地餐飲、交通及景點消費，對整體觀光經濟效益相較於國際郵輪的「一日遊」，以及數個月僅飛行一次的包機更具持續性。春節期間（1月25日至2月2日），香花航線不僅每日都有班機，而且幾乎班班滿載，顯示香港旅客對花蓮旅遊的熱情與興趣正在提升。縣內的店家或溫泉區業者也告知，來店及住宿遊客中香港遊客比例增加不少。

▲▼春節期間班班爆滿 。



花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，直航帶來的旅客雖仍有成長空間，但目前已展現穩定的增長趨勢，若未來能增加航班頻率，甚至開闢其他國際航點，如日本、韓國等，將能進一步提升訪花人次及觀光效益。他強調：「目前旅客多選擇夜間抵達，這對住宿業是一大利多，相較於郵輪旅遊，停留時間更長，對當地經濟帶來更直接的幫助。」



花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也指出，香花航線目前已帶來穩定客源，數量相信還會持續成長，若可以創造「一來再來」的誘因，現有遊客中有7成是第一次來花蓮，都會是未來是可能再來的潛在客源，只要旅宿或店家不斷創造與遊客間的情感連結、服務溫度、深刻故事及美好的記憶等，將更有助於國際旅客的長期成長與發展。除此之外，縣府與業者正積極規劃多元特色旅遊行程，或綠色ESG低碳遊程等以提升旅客來訪意願。期盼透過精緻旅遊、深度體驗等方式，提高住房率與消費額。





花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，為進一步提升國際旅客來訪花蓮的意願，從首航以來近兩個月的調查，已了解訪花香港遊客的年齡層、景點喜好、交通或住宿習慣等，有助於掌握香港客源大數據。因此，觀光處2月20日將前往香港旅遊博覽會，透過當地推廣活動與優惠方案，將吸引更多香港旅客搭乘直航班機。此外，縣府正與航空公司及旅行業者洽談日本、韓國直航航線，以擴展國際市場，增加花蓮作為東亞觀光樞紐的競爭力。



余明勳處長表示，整體而言，香港—花蓮直航航線雖仍處於初期發展階段，但已展現良好趨勢，不僅帶動住宿與相關產業，亦為未來開拓國際觀光市場奠定基礎。隨著航班增加、行銷推廣深化，花蓮將持續迎來更多國際旅客，為地方經濟與觀光產業注入新動能。



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