花蓮志工破萬人次！高齡者佔近半　發揮生活經驗與智慧

▲花蓮縣政府歡迎有熱誠的民眾加入志工行列。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著社會對志願服務的需求日益增加，花蓮的志工隊伍迎來了嶄新的里程碑—全縣志工人次破萬！這一成就不僅象徵著數字的成長與突破，也充分體現美麗花蓮在去年經歷地震與颱風衝擊後，團結合作、重新出發的勇氣與信念，正如春天萬物甦醒般，志工的熱情與奉獻正盛開在社會的每個角落，為人們帶來希望與溫暖，展現「志願之路，繁花盛開」的意象。

▲▼截至113年12月，花蓮縣志工人次計1萬175人次。

本次志工人次破萬，標誌著我們的社會對志工精神的深刻認同與價值肯定，截至113年12月，花蓮縣志工人次計1萬175人次（含男性2,514及女性7,661人次）達到歷年來最高人次，包含社會福利類、環保類、衛生保健類、教育類等各類別志願服務皆穩步成長，象徵志工的影響力已經擴展到各行各業，並形成了一股強大的社會服務網絡，成為不可或缺的支持力量。

花蓮縣長徐榛蔚表示，去年受地震和颱風因素影響，花蓮的家人朋友們生活遭遇極大不便，然而來自各界志工夥伴的支持與努力，不僅推動各項政策更有能量，從大型活動辦理、長者日常關懷、館舍引導協助、社區環境清潔等也都因為有志工夥伴們在背後協助付出，才能更加順利圓滿。我們相信，每一位志工的付出，都像是那一朵盛開的花朵，隨著時間的推移，終將綻放出更持久的光彩和影響力，並成就更加美好的花蓮風貌。

▲花蓮縣志願服務招募相關資訊，民眾可依興趣類別選取。

花蓮縣政府社會處表示，在本縣1萬175志工人次中，65歲以上高齡志工計4,766人次、佔比約46.85％，是志工行列的中堅力量，顯見本縣在邁入高齡社會的同時，也以高齡志工豐富的生活經驗與智慧，在各種志願服務中發揮著不可替代的作用；另一方面，青年志工（18至29歲）計401人次、佔比約3.94％，雖佔比不高，但代表著社會中新興的力量，具有活力與創新思維，對志願服務領域的發展起到了積極的推動作用。總結來看，高齡志工與青年志工各具特色，互為補充、攜手共進，青年志工帶來創新與活力、高齡志工則以其智慧與經驗穩定著志工服務根基，兩者的協同合作才是讓社會服務網絡更加緊密的支持力量。

「繁花盛開」是一個以互助與服務為核心的理念，象徵著志工們如同春日花朵般盛放、遍布在社區的每個角落，為需要幫助的人們提供協助與關懷，今年度將持續在「繁花盛開」的理念下，不斷深化與擴展的志工互助精神，無論您有什麼專長或興趣，只要有時間、願意為這片土地盡一份心力，志願服務領域都歡迎加入，每一位志工，都是這片「繁花」中的一朵，因為每一個人的努力與綻放，花蓮才能像春天般煥發活力與希望。