4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺！女兒才出生11天　遺體滿目瘡痍

▲辛普森遭兩人性侵虐殺身亡。（圖／翻攝自Ｘ）



記者王佩翊／編譯

蘇格蘭一名24歲男子遭2名陌生人注射毒品後性侵虐殺，然而當時被害人最小的女兒才出生11天，就此與父親天人永隔。根據調查，被害人並無同性戀傾向，而2名被告則是一直想要找人3P，但是未能成功，於是盯上被害男子，以滿足自身私慾，過程中甚至還錄影。2名兇手皆被判終身監禁。

根據《太陽報》報導，卡勒姆•辛普森（Calum Simpson）2021年11月遭到2名男子注射毒品依替唑侖（Etizolam）迷昏，並遭到性侵虐待，當時他年僅24歲。

當時27歲的兇手布里斯特（Dylan Brister）與19歲的艾倫（Cameron Allan）趁著被害人昏迷後，將其捆綁施暴，並輪流性侵，最終導致他不幸身亡。根據調查，被害人辛普森當晚與一名朋友來到布里斯特的住處，而這名朋友後來離開，將他獨自留在現場，沒想到卻因此遭到布里斯特與艾倫性侵殺害。

檢方強調，沒有任何證據顯示辛普森有同性戀傾向，但有證據指出，2名兇手原本計畫尋找1名男子與他們3人行，他們甚至在同志遊行中試圖拉攏參與者，但未能成功，沒想到因此對被害人伸出毒手。

原告律師安吉拉•格雷（Angela Gray）向陪審團指出，2名兇嫌是有計畫性的蓄意犯罪，他們利用毒品讓辛普森無法反抗，目的就是為了滿足他們的私慾，而這種行為不僅極度惡劣，更完全無視受害者的生命安全。

調查人員從艾倫的手機中復原了犯案過程中拍下的畫面。影片揭露兩人的犯罪過程，在其中一段畫面中，艾倫對布里斯特說，「至少他還在呼吸。」

此案在2024年宣判，法院判處布里斯特與艾倫終身監禁，布里斯特至少須服刑23年，而艾倫則是19年，兩人也同時被列入終身性犯罪者名單。

事發當時，辛普森的女友才剛生下兩人的第4個孩子，當時女兒出生僅11天，如今26歲的女友則必須獨自扶養4個孩子。

根據警方報告，案發當晚，辛普森所飲用的酒杯內含有依替唑侖的殘留物，且驗屍報告顯示，他在意識不清的狀態下受到嚴重傷害，法醫認為，若受害者當時清醒，這些傷勢將帶來「極度的疼痛」。