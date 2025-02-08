劉喬安被捕！川普上任18天「掃蕩1.1萬非法移民」　動用4監獄收容

▲ 劉喬安在美國被捕。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函）涉嫌毒品、詐欺及侵占等罪，1月在波士頓因逾期滯留被美國移民及海關執法局（ICE）逮捕。川普誓言強力打擊非法移民，政府上任短短18天內ICE已逮捕1.1萬人，達到去年拜登任內1整年的1/3，動用4座聯邦監獄收容。

《紐約郵報》報導，此次大規模執法行動逮捕了曾被驅逐又偷偷入境的墨西哥販毒集團「海灣卡特爾」（Gulf Cartel）雇傭殺手瓦斯奎茲-門多薩（Fernando Vasquez-Mendoza）、委內瑞拉跨國犯罪組織「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）多名成員，還有多名兒童性犯罪者。

ICE去年一整年逮捕約3.3萬人，而川普政府上任以來僅18天內就逮捕1.1萬人。被捕人數激增也使ICE必須尋找更多收容空間，一名高層透露，他們預計7日開放由聯邦監獄局（BOP）管理的4座拘留設施，以擴增床位。ICE目前的資金約可收容4萬1500名非法移民，但實際需求已遠遠超出此數字，高達數億美元。

川普政府已向五角大廈尋求更多空間，並將部分「高危險性」非法移民轉移至美國在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地拘留所。此處主要關押美國逮捕的外國恐怖分子，但也設有120個床位收容從墨西哥灣偷渡的移民。而川普1月29日簽署行政命令，要求五角大廈與國土安全部擴建該設施，以容納3萬名非法移民。

ICE也得到部分州與地方執法機構支持，透過「287g計畫」授權地方執法人員協助拘留非法移民。消息人士還補充，川普政府計劃重啟拜登任內終止的家庭拘留政策，並重新開放一處被關閉的收容設施。