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老公2罪通緝拒檢撞警落跑！棄車丟包妻子逃亡　原來車上有喪屍

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員，日前於梧州街附近巡邏，見到1台自小客車行跡鬼祟立刻上前盤查，當時車上一對夫妻，由丈夫開車假意停靠路邊配合警方攔查，突然加速逃逸，警方一路攔截圍捕，最後帶回妻子以及找到棄置車輛，並在妻子身上搜出毒品，且發現丈夫原來因案遭通緝，目前正循線追查下落。

警方調查，35歲的黃姓男子在1月中旬晚上7時許，開著向朋友借來的轎車載22歲葉姓妻子，行經北市萬華區梧州街，被巡邏經過的龍山派出所警員林胤廷、林明葦認為行跡鬼祟，2名警員立刻上前將黃攔下並且上前準備盤查其身分。

▲▼男子2罪通緝被攔查衝撞警員落跑，留妻子持毒跑不掉栽了（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子2罪通緝被攔查衝撞警員落跑，留妻子持毒跑不掉栽了（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子假意配合警方將車停在路邊，但警方下車準備上前盤查，黃卻突然加速逃逸，警員見狀立刻通知警網協助攔截圍捕，最後在廣州街找到棄置車輛以及同車的葉姓妻子，警方並在葉的身上搜出含有毒品依托咪酯成分的喪屍煙彈及吸食器，訊後依毒品罪嫌送辦。

但是現場卻沒有發現黃姓駕駛的蹤影，經查之下才發現，原來黃姓丈夫因毒品、詐欺案件被地檢署發布通緝，其中毒品案件遭判刑3個月，因為沒有入監服刑才被通緝，目前黃姓男子仍下落不明，警方也將持續追查黃姓男子到案說明。

當時黃姓通緝犯駕駛車輛衝撞警員，導致警員林胤廷右手肘挫傷，事後送往和平醫院包紮已無大礙，另外連同警用機車也連帶遭殃。

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