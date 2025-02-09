反課綱學運誘姦國中妹！拍裸照還連結3次　男大生9年後遭判3年

▲台北江姓男大生在反課綱運動認識國中少女並發生關係，9年後挨告要坐牢3年。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

江姓男子在大學時參加反課綱運動，認識年僅15歲的國三少女小貝(化名)，雖然江男本身有女友，仍利用小貝對感情懵懂之際，和她曖昧並要求拍攝裸照作紀念，並在住處和小貝發生3次性行為。多年後小貝偶然看到網頁出現江男的好友推薦，回想到這件事仍相當崩潰，決定將江男告上法院。日前判決出爐，法官依江男犯1個拍攝少年性影像罪、3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處3年徒刑。可上訴。

判決指出，江男在2015年7月間，因參加反高中課綱微調運動，認識年僅15歲的國中生小貝。江男雖有女友，也明知小貝未成年，仍在8月21日於住處對她擁抱親吻，並拍攝她的胸部、私密處等全身裸照，聲稱「想要拍下來做紀念」、「會把照片上傳到雲端，不會讓女朋友發現」，此外，江男還要求小貝身穿制服跪著和他性交，在租屋處發生3次性關係，也未做避孕措施。

這段年少記憶一直埋藏在小貝的心裡，小貝原本僅在日常生活中和男性接觸時，有時隱約覺得不舒服，直到某天在網頁上看到江男的好友推薦後，長久壓抑的心理創傷爆發，她才回憶起江男的犯行，認為江男趁兩人在年齡、學經歷、知識都很懸殊的狀況下對她性交，深覺自己遭到江男利用，在案發9年後把江男告上法院。

庭審時，江男辯稱兩人沒發生性關係，他也不知道小貝未滿16歲，更沒有拍攝小貝的裸照。

不過小貝證稱，她在7月23日占領教育部至8月6日退場間，和江男在現場認識，因江男是年紀較大的大學生，所以擔任輔導、領導他們進行學運的角色。當時她和其他2名女生相當要好、自稱是3姊妹，江男便自稱是「我們的爸爸」，退場後江男與她仍頻繁用LINE聯繫，發展類似交往的關係。

小貝指出，參加學運時她只有國三，因學校有暑期輔導，她都是在中午放學或請假去現場，所以有時會穿著制服，且如果到了夜深或需要過夜時，就會有其他前輩關心她「要不要請妳的家人來載」，她的年紀是現場比較親近的人都知道的事。

法官審理，檢視相關訊息等證據後，判定江男為滿足個人性慾，對小貝拍攝性影像並發生性行為，審酌江男和小貝當時為類似情侶交往關係、犯後江男始終否認犯行，未能和小貝和解，目前從事行政、企劃相關工作，月收入約4、5萬等情，依他犯1個拍攝少年性影像罪、3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處3年徒刑。可上訴。

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