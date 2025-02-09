「商量哥」又栽了！持毒遭逮哀求放過　旅館開毒趴又被抓

記者陸運陞／新北報導

新北市中和警方日前巡邏時，發現一名從事人力派遣的男子，半夜出入建築工地，盤查時發現藏有有大量毒品，還不斷向警員哀求的「商量哥」，昨天（8日）召集毒友到福和街旅館開毒趴時，又遭警員查獲600多公克安非他命，以及其他毒品相關證物，警方將該名男子及3名毒友帶回偵辦。

▲洪男約3名毒友旅館開趴，又遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天中午12時許，36歲王姓男子與50歲賴男，神色慌張的走在福和街上，警員上前盤查時，在王男身上查獲安非他命4包，依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）1個，毒品咖啡包1包，鎮暴槍1把、鐵彈12顆及吸食器1組，立即將其帶回派出所偵辦。而未搜出違禁品的賴男，離開後則走進一間旅館。

▲警員在王男身上搜出安非他命及依託咪酯煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方隨後到旅館臨檢，到賴男房間時，僅打開些許門縫不願受檢，但警員在房內認出，前幾天曾查獲藏毒，又向警員哀求放過的「商量哥」37歲洪男，立即喝令「你過來」並配合開門受檢，隨後在賴男及30歲陳男身上，各查獲依托咪酯煙彈，賴男等人才乖乖配合警方臨檢。

警方隨即徹底搜尋，發現窗外放置一只包包，查獲總重632.5公克安非他命，海洛因52.5克，2罐依托咪酯原油，分裝工具1組，磅秤1個，電子煙2支，警方當場將賴男、陳男及洪男帶返所偵辦。詢後警方依毒品罪，將王男等4人移送新北地檢署偵辦。

▲警方在洪男旅館房內，查獲安非他命及海洛因等毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）