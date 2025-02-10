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2025第八屆國際藝術家節「以愛為名禮讚藝術」　9日起桃園登場

▲2025第八屆國際藝術家節「以愛為名禮讚藝術」

▲2025第八屆國際藝術家節開幕點燈(左起林蒼鬱老師、李沃源老師、陳宜君議員、楊進福議員、鍾重音代表)。（圖／市議員楊進福提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025第八屆國際藝術家節系列慶祝活動，9日於桃園市中原文創園區登場。這場由清海無上師世界會主辦的「以愛為名，禮讚藝術」3.0系列活動及聯展，今天正式開跑，除了開幕式還有2場《真愛》及《珍愛沈默的眼淚》音樂劇影片欣賞、無上藝術展、藝術家聯展、藝術互動體驗手作、並有無肉市集及快閃表演等系列慶祝活動。

主辦代表鍾重音表示，活動由知名的人道主義者兼靈性導師，也是多才多藝的藝術家清海無上師於2018年發起，並訂每年4月3日為「國際藝術家節」；全球多地都有慶祝，台灣區主辦今年配合政府場地的檔期，提前隆重開跑，而藝術家因「藝生一世、為愛而來」，是人間最重要的非遺稀有珍寶。

鐘重音提到，目前世界和平甫露曙光，《4/3國際藝術家節》也已邁入第八年，全球各地期藉由藝術氛圍的感染與昇華，達到身心靈的平衡快樂；更盼世人對藝術家節活動的重視與熱誠而提高靈性意識，進而推升世界全面和平的早日到來。

▲2025第八屆國際藝術家節「以愛為名禮讚藝術」

▲桃園市議會議長邱奕勝支持藝文活動在桃園舉行。（圖／市議員楊進福提供）

桃園市議會議長邱奕勝、市議員楊進福對國際藝術家節，移駕到桃園舉辦全力支持並表示。藝術的推動非常寬廣，國際藝術家節已邁入第八屆，每一年的活動都在不同的區域舉辦，很高興今年抵桃園市舉辦，桃園是一個很適合藝術家發展的地方。

南投縣議員陳宜君舉例，從幾位藝術家老師的作品發現，在疫情的期間，大家不能出門與外隔絕，那時候一幅畫能夠導引觀者的心情，並有療癒人心的力量；又，清海無上師是一位靈性導師，這幾年積極推廣純素藝術，倡導少用跟動物相關的製品，也帶動很多的時裝界以及彩妝的品牌慢慢走向全素的時尚。

▲2025第八屆國際藝術家節「以愛為名禮讚藝術」

▲市議員楊進福表示，藝術的推動非常寬廣

無肉市集召集人張芷睿表示，純素藝術傳遞生命背後的一份信念的愛。食物從土地開始孕育，承載大量的能量。純素藝術就是希望每一個人從餐桌上的選擇，讓這個環境更好。因為世界不只是有環境的災難，還有很多動物的苦難及失去。現在世界上各種災難的呈現，正是提醒人類要多關懷。食物不僅僅只是提供一份食物跟裹腹我們的肚子，食物的背後有奉獻。

純素食物不僅充滿著能量，而且有很多色彩。希望這份溫暖可以帶給每一個人一個新的希望，每人都可以帶給環境最大的保護，也希望這個世界能夠因為我們的愛能夠恢復到以前。本屆藝術家聯展策展人楊佳廣老師表示，愛因斯坦發現人類世界有一個非常巨大的能量，就是「愛」。

愛在人類世界裡面，甚至於整個宇宙裡面有強大的意力。愛可以讓一個家庭、甚至讓所有的環境得到正能量。每位藝術家都有愛的能量，涵蓋著包容、喜悅、善意的理解周遭所有的一切的能量。所有的藝術家都在創作，不管是從音樂、詩詞、戲劇都代表內心有某種層次的能量，而把它呈現出來。

包括：桃園市議會議長邱奕勝、市議員楊進福、文化局長邱正生、南投市議員陳宜君、藝術家代表李沃源老師、林蒼鬱老師、無肉市集召集人張芷睿等人士均出席活動。

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