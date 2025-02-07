誘7少女拍「妹妹」照！帶15歲女開房間　噁男判5年6月

▲男子引誘7名少女拍裸照，又帶女孩開房間自拍性交畫面，遭判5年6月徒刑。（示意圖／翻攝自pixabay網站）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名麵粉廠工作男子(大雄)，從遊戲軟體鐘認識7名未成年少女，以互相交換看裸照為由，要少女們拍攝全裸照及「妹妹」照供他觀看，甚至還帶少女去開房間，家長發現女兒行為有異，報警提告全案才曝光，警方循線將大雄逮捕，他才坦承全部犯行，彰化地院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處應執行5年6月徒刑。

依據判決書內容指出，大雄自2021年5月起在住處，以不同的暱稱登入3個遊戲軟體，認識了7名(年齡約10歲至17歲的少女)，向他們一再拜託，先以自行傳裸照為由，勸誘女孩拍攝全身裸照及下體照片供其觀賞。隔年2022年7月13日13時許，帶15歲少女到桃園市某家汽車旅館開房間，用手機拍攝2人性交影片。

刑大接獲某名少女家長報案後，循線將大雄逮捕，並從手機及電腦找到拍攝裸照、通訊軟體LINE對話紀錄，大雄這才自白認罪。

法官認為，從醫院鑑定中得知，大雄智力並無低下現象，無明顯戀童徵象，也未檢測出特定的性心理障礙，性侵再犯可能性相對不高，但他偏好網路互動，容易以未成年女性為對象，應持續接受心理治療、認知輔導，以改善社交功能。

法官審酌，經傳喚相關受害人，只有2人願意和解，至於其餘5名受害女孩，迄今尚未獲得諒解，依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，犯製造少年為性交電子訊號等共8罪，分別判處1年4月至3年4月不等，應執行有期徒刑5年6月。手機及電腦均沒收。全案可上訴。

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