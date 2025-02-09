由藍轉綠！高揚凱投奔民進黨罷免賴士葆　高喊「世代交替」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾掛藍袍選議員！　高揚凱投奔民進黨罷免賴士葆喊「世代交替」

▲▼ 台北市議員大安區落選候選人高揚凱涉賄選，訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲高揚凱由藍轉綠，加入罷免賴士葆行列。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊「雙罷」，朝野對立加劇，掀起大罷免浪潮。曾代表國民黨參選台北市議員的高揚凱去年已退黨，加入民進黨，並低調投入「文山退葆」罷免國民黨立委賴士葆行動。高揚凱今（9日）受訪時表示，文山區罷免不是藍綠對決，而是世代交替進行。有沒有想過會被報復？他直言，這個不用多慮，就算真的有，也沒關係，「我還年輕就跟他拚看看」。

高揚凱在2022年曾代表國民黨參選台北市大安文山區議員，最終獲得9081票，未能當選。高揚凱今天下午也現身罷免藍委團體在台北市客家文化主題公園舉辦的短講活動現場，支持罷免賴士葆。

高揚凱透露，家中父親很不諒解他支持罷免，現在在家都不敢聊政治。但他強調，文山區立委已20年未輪替，全台北市20年來只有文山區沒有換過任何立委，連黨內輪替都沒有，但表黨內新血無法注入，不論未來誰擔任立委都無所謂，文山區不是藍綠對決，而是世代交替進行。

高揚凱說，有很多朋友擔憂他支持罷免報復，他認為不用多慮，最重要是文山區世代交替講了很久，很多社區長輩都認為國民黨內有人才，如台北市議員徐弘庭，但為何都沒有輪替，因為大家認為文山區很藍，交替也是白費力氣。但他認為直到這次罷免，明顯感覺到世代力量有在成行，與其等待機會不如創造機會。
 

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