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忍「胸痛」5天不就醫！女兒春節返鄉驚覺母「心肌梗塞」

春節期間全台醫院急診室人滿為患。（示意圖／翻攝Pexels）

▲婦人胸痛5天，竟是心肌梗塞。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

春節期間全台醫院急診室人滿為患，奇美醫院急診醫學部高齡急診科主任黃建程日前就分享，許多子女因長年在外工作，難得過年返鄉探親，才發現父母身體不適，急忙將其送醫。有時這樣的行為雖導致急診壅塞，但在某些案例中，卻成功挽救了長輩的生命。

根據《中時新聞網》的報導，黃建程分享，今年春節他遇到一名老婦，因胸痛隱忍五天未就醫，直到女兒過年返家察覺異狀，才送至急診，經檢查發現竟是心肌梗塞。

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黃建程也舉出另一個例子，另一名75歲老翁，長期與妻子同住，女兒們皆在外地生活，過年返家時發現父親奄奄一息，急忙送醫，才確診為敗血症與急性腎衰竭，需立即住院治療。

黃建程表示，「天邊孝子」的本意並非全然錯誤，醫療資源確實應優先留給真正需要的病患，但對於長輩的健康狀況，子女應保持高度警覺。如果發現異狀且難以判斷嚴重程度，應儘早就醫，而非自行觀察或拖延治療。

不過春節期間的急診室內，也有部分病患症狀較輕微，卻因子女擔憂過度而送醫。黃建程分享，一名50歲男子在春節期間將80多歲的母親送至急診，表示母親手部顫抖，擔心是中風徵兆。經醫師診斷後確認為帕金森氏症，男子頻頻道歉，醫師則安慰他勿過度自責。黃建程提醒民眾，若發現長輩健康有異狀，應適時就醫檢查，避免錯失黃金治療時間。

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