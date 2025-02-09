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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷吳沛憶慘遭退件　藍青年還原時序：早分AB隊送件讓罷免繼續

記者鄭佩玟／台北報導

罷免團體5日赴中選會送交罷免民進黨立委吳沛憶的第一階連署書共2678份，但因備補領銜人因設籍時間不符資格，提案遭中選會「不予受理」，吳沛憶諷刺，幾位想在國民黨初選競爭的議員參選人，把一事無成變成自己的迴力鏢了。罷團今（9日）表示，一開始就打算雙保險，因此分為AB隊，2月5日A隊先送，接著2月6日換B隊送件，這件事是因禍得福，雖然也對備補領銜人張延廷很抱歉，「他依舊是我們請益的重要對象。」

▲罷免團體「蟾蜍剋星」。（圖／攝影中心）

▲罷免團體「蟾蜍剋星」領銜人滿志剛。（圖／攝影中心）

國民黨青年軍鎖定罷免「雙吳」吳思瑤及吳沛憶，卻傳出罷免民進黨台北市立委吳沛憶提案的備補領銜人退役中將張延廷入籍中正萬華區未滿4個月「資格不符」，因此第一階段連署書遭到全數退件，中選會對提案發出補正通知。

▲罷免團體「蟾蜍剋星」。（圖／攝影中心）

▲罷免團體「蟾蜍剋星」領銜人劉思吟拿出手板還原時間序。（圖／攝影中心）

罷免綠委團體「蟾蜍剋星」發起人滿志剛今日受訪表示，一開始就打算雙保險，因此分為AB隊，2月5日A隊先送，接著2月6日換B隊送件，昨天大家關心A隊不予受理，但B隊正在審理中，原本想要在2月8日送件，因人力不足，在資料上的蒐集跟編冊，才想要在2月8日一起送出「雙吳」，但卻在4日收到情資，說有人會在2月5日送件，因此為了回應基層的期待，才會6號才又會送件。

滿志剛說，在簽署連署時，就有很多鄉親質疑是不是在玩假的，會不會像上次罷免案一樣又是雷聲大雨點小，「所以為了讓大家知道我們是認真的，才會在2月5日凌晨就在中選會外排隊，就是要搶頭香、成為第一個送件的團隊」，後來資料整理後，又聽到其他團隊也想送件，因此6日又換B隊送件，每一張連署都不想浪費，或許也能跟其他團隊在二階段合流，一起創造團結的罷免聲勢。

據了解，罷免吳沛憶的團體，除了青年軍所組成的A、B兩隊外，還有另一組為國民黨北市議員鍾小平的人馬。鍾人馬企圖在5日上午9時搶先送件，才導致青年軍趕緊將A隊罷免書送出；不過，鍾團隊至今仍未送交連署書給中選會，預計將在本週送交。

 
 

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