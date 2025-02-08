送件即退件！藍營領銜人出包　罷免吳沛憶確定「不予受理」

▲民進黨立委吳沛憶罷免提案不予受理。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委吳沛憶，由青年軍劉思吟擔任領銜人、前空軍副司令張延廷做為備補領銜人，5日將2678份提議書交中選會；因張延廷在萬華設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件。今（8日）稍早，吳沛憶也收到北市選委會公文，確定相關罷免案「不予受理」，吳沛憶也酸，幾位想在國民黨初選競爭的議員參選人，把一事無成變成自己的回力鏢了。

藍營發動罷免吳沛憶，領銜人劉思吟日前表示，在地方上其實根本都沒有看到她，還有一些民眾問吳沛憶是誰。而張延廷過去擔任空軍副司令，現為國民黨北市退伍軍人部副主委兼台北市黨部副主委，過去都曾傳出將投入立委、議員選戰，此次罷免戰則是兩人投入2026議員選戰起手式。

然而，張延廷後來雖然遷籍萬華，並投入罷免吳沛憶，但因設籍未滿4個月，不符候補領銜人資格，罷免案慘遭中選會退件。稍早，吳沛憶也正式收到北市選委會公文，確定相關罷免案「不予受理」。

吳沛憶表示，剛剛收到北市選委會對國民黨發動罷免我的提案「不予受理」的公文。幾位想在國民黨初選競爭的議員參選人，把一事無成變成自己的回力鏢了。這段期間，很多支持者跟她說，這一次「吳沛憶，我陪你」要換成他們來喊，謝謝大家給我的愛，我有收到。

吳沛憶強調，自己一直相信政治是充滿理想的志業，政治不該是報復、仇恨和滿滿的算計。因此，不管接下來事情會怎麼發展，對手還要出什麼招，「我對地方的服務不會被影響、對政治的理念也不會改變。請大家陪我、給我勇氣、做我的後盾，讓我可以把我們共同的理想和改革，一直一直往前推進。」