陳佩琪思念柯文哲嘆「我活下去理由為何」　民眾黨：全力關懷

▲陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押至今，妻子陳佩琪時常到北所外，或是透過社群平台表達對柯的思念。陳佩琪昨（8）發文提到「我活下去的理由是什麼呢」、「哪天你回家了，再也看不到我了，你會怎麼樣呢？」等疑似想不開的言論，民眾黨發言人戴于文今（9）表示，民眾黨絕對全力支持柯文哲與陳佩琪，並給予最大關懷。

針對陳佩琪昨晚發文內容，戴于文今（9）日透過影片回應，面對檢調政治掛帥的辦案手段，壓力非常巨大，絕對不是一般人能夠承受；面對司法不公的情況，未來還有一段漫長的路要走，所以民眾黨絕對全力支持柯文哲與陳佩琪，全黨上下絕對給予最大的關懷。

陳佩琪8日晚間透過臉書發文提到，過年去送餐，裡面人甚多，要等很久，坐在椅子上，茫然抬頭看著牆上電視上出現的一則自殺防治短片，那是一段教人要找到活下去理由的短片，「腦海裡也不停地想著這問題， 我活下去的理由是什麼呢？只有想到這一幕，『哪天你回家了，再也看不到我了，你會怎麼樣呢？』」

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